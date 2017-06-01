Гродненский фотограф: Власти высасывают «дела» из пальца 1.06.2017, 20:10

На Александра Саенко завели дело за фотографии в музее.

На известного гродненского фотографа Александра Саенко милиция Гродненского района завела дело за сотрудничество с телеканалом «Белсат». Фотограф сходил по повестке в РОВД и узнал о своем деле, передает «Радыё Рацыя».

- Получил повестку, ходил в милицию. Там мне сказали, что в отношении меня начато административное дело за фоторепортаж из музея в Сопоцкино. Я считаю, что это дело высосано из пальца. Ничего крамольного там не было. Были буквально две мои фотографии без лиц какого-либо руководства.

В течение последнего месяца сотрудники милиции настойчиво звонили еще нескольким журналистам, которые сотрудничают с телеканалом «Белсат». Журналисты не явились в РОВД. А 22 мая был озвучен приговор по делу известного журналиста Павла Можейко, которого обвинили в работе на иностранное СМИ без аккредитации и в незаконном изготовлении и распространении информации. Павел Можейко тогда был приговорен к штрафу в 529 белорусских рублей.