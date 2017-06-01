Трое белорусов номинированы на звание лучшего молодого гандболиста мира 1.06.2017, 20:14

За звание лучшего молодого гандболиста борются Артем Королек, Артем Кулак и Андрей Юринок.

Белорусы Артем Кулак, Артем Королек и Андрей Юринок номинированы на звание лучшего молодого гандболиста мира, передает «Прессбол».

Традиционную акцию по определению лучшего молодого гандболиста сезона на планете проводит популярный интернет-портал handball-planet.com. Нынче рассматриваются кандидаты из числа родившихся в 1995 году или позже. Два предыдущих таких конкурса выиграл норвежский разыгрывающий Сандер Сагосен.

Выбор происходит посредством голосования жюри, составленного из известных гандбольных журналистов пятнадцати стран, а затем болельщиков в Интернете.

По итогам журналистского голосования в число номинантов (по четыре в каждом амплуа) включены сразу трое белорусов: линейный «Сен-Рафаэля» Артем Королек, левый крайний Андрей Юринок и разыгрывающий Артем Кулак из БГК имени Мешкова (все 1996 г.р.).

Сейчас открыто голосование болельщиков в интернете. Ознакомиться с полным списком конкурсантов и проголосовать за лучших каждый из вас может здесь.