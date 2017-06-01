Юрию Рубцову отказали в политическом убежище в Германии 1 1.06.2017, 20:20

Юрий Рубцов

архивное фото «Радыё Свабода»

Активист, скорее всего, вернется в Беларусь.

Об отказе немецких властей предоставить гомельчанину политическое убежище он написал в Facebook.

В комментариях активист Юрий Рубцов пишет, что «наверное, поедет домой».

Бывший политзаключенный в начале 2016 года попросил убежище в Германии и с тех пор ждал решения.

В чем «виноват» Рубцов

Преследование активиста началось еще в 2013 году. Руцбов протестовал в Гомеле против введения контрактной системы. Его несколько раз сажали в изолятор по сфабрикованным обвинениям. Активист объявлял голодовки и обжаловал судебные решения, напоминает «Белсат».

Юрия Рубцова задержали после акции «Чернобыльский шлях-2014» в Минске 26 апреля за рубашку с надписью «Лукашенко, уходи!». Юрий назвал административный процесс над ним «судилищем», а судей, который выносят незаконные судебные решения, «подонками». За это его осудили по уголовному делу на 1 год и 6 месяцев («Оскорбление судьи или народного заседателя»).

Во время отбывания наказания на т.нз. «химии» отказался работать из-за низкой заработной платы и потребовал, чтобы ему платили среднюю зарплату по стране (не менее $ 500 — именно столько, согласно государственным СМИ, составлял средний заработок по Беларуси на тот момент) . Отказ стал поводом для возбуждения в отношении политзаключенного нового уголовного дела («уклонение от отбывания наказания»), согласно которой в мае 2015-го Юрия Рубцова осудили на 2 года лишения свободы. В августе 2015-го его помиловал Лукашенко.