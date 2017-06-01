Путин о покушениях на себя: Кому суждено быть повешенным, тот не утонет 1 1.06.2017, 20:25

Об этом правитель РФ заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

Президент России Владимир Путин на вопрос режиссера Оливера Стоуна о покушениях заявил: «У нас знаете, как говорят в народе? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». По его словам, он доверяет своей службе безопасности, пишет «Медуза».

Фрагмент интервью показал телеканал CBS.

Во время интервью Оливер Стоун говорит о пяти неизвестных покушениях на Владимира Путина.

Сколько всего планировалось покушений на Владимира Путина, неизвестно. В СМИ перечислялось около десяти случаев, так или иначе связанных с покушением на российского президента.

Оливер Стоун сейчас заканчивает снимать фильм про Владимира Путина. Его начнут показывать 12 июня.