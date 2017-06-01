Ученые назвали самые распространенные языки мира 1.06.2017, 20:31

За основу ученые брали частоту переводов литературных произведений и научных исследований с одного языка на другие.

Завершено лингвистическое исследование, в ходе которого специалисты постарались выяснить – какие же языки являются самыми распространенными на планете Земля, а также выявить, как они связаны между собой, пишет sundaynews.info.

Главный критерий, который был использован в качестве основного инструмента исследования, – это частота переводов литературных произведений и научных исследований с одного языка на другие и обратно.

Помимо печатной продукции, лингвисты исследовали языковое пространство Сети, анализируя статьи Wikipedia и других крупнейших Интернет-порталов.

Итоги исследования вполне ожидаемы: лидирует английский язык.

За ним идет «европейская троица»: немецкий, французский и португальский.