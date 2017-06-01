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Светлана Мацкевич: Активных учителей затыкает остальная масса

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  • 1.06.2017, 20:43

Кандидат педагогических наук рассказала о проблеме консолидации педагогического сообщества в Беларуси.

Кандидат педагогических наук Светлана Мацкевич говорит в интервью «Белсату», что «толкотня» в попытках реформировать систему образования в Беларуси была «еще до Коли» — то есть до того, как младший сын правителя стал школьником.

Почему с редкими исключениями молчит педагогическое сообщество?

«Те, кто в состоянии обсуждать и кому небезразлично, кто волнуется, они практически все исключены из формальной системы образования. Настоящие, хорошие педагоги, которые там остались, вынуждены подчиняться требованиям этой системы. Определенное окружение, которое деморализует, когда поощряется лояльность, послушание и отсутствие критики», — отмечает Светлана Мацкевич.

Она говорит, что тех, кто начинает что-то обсуждать, «затыкает остальная масса». «Это — проблема консолидации педагогического сообщества», — убеждена Мацкевич.


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