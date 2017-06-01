В некоторых районах Барановичей горячую воду отключат на все лето 4 1.06.2017, 20:55

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Горячее водоснабжение будет отсутствовать в центре города, поселке Текстильном и в районе улицы Строителей.

Горячую воду отключат в связи с проведением работ по замене теплосетей в нашем городе, сообщили Intex-press в Барановичских тепловых сетях. Горячее водоснабжение будет отсутствовать:

с 5 июня по 14 августа по адресам: на улица Гагарина, 8а, 9, 13, 14, 19, 21, 23, 25, 27; улица Красноармейская, 10, 16, 18, 18а; улица Брестская, 53; улица Советская, 60, 62, 64, 66, 68а, 70, 72, 74, 74а, 76, 76а, 78, 80, 82, 82а; улица Горького, 3, 5, 5а, 7, 9, 4, 10, 10а, 12; бульвар Штоккерау, 2, 2а, 4, 6, 3, 5, 5а, 7, туалеты в парке 30 лет ВЛКСМ, теннисные корты.

с 5 июня по 16 сентября по адресам: улица Космонавтов, 15, 15а, 17, 17а, 17б (детский сад № 36); улица Фабричная, 14, 14а (гимназия № 3), 16, 18, 20а, 20б (детский сад № 41), 22, 22а, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 30, ул. Гаевая, 23, 25, 27, 29, 51, 53, 53а, 57 (детский сад № 47), 59 (СШ № 15), 44, 44а, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58/2, 60, 62, проспект Машерова, 4, 6, 8, 10.

с 22 мая по 15 сентября по адресам: улица Строителей, 5, 5а, 7, 7а, 9; улица Притыцкого, 126а; улица Лисина, 112.

Барановичские тепловые сети приносят свои извинения за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды, и за более подробной информацией просят обращаться по телефонам: 42-35-54, 42-39-64, 42-44-58.