Молодой поэт из Орши написал стихотворение «За Катынь!» 3 1.06.2017, 21:30

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Александр Макаревич записал свое видеовыступление на Кобыляцкой горе - месте массовых расстрелов в Орше во времена СССР.

Молодой поэт из Орши Александр Макаревич написал стихотворение «За Катынь!» и с помощью друзей записал свое видеовыступление на Кобыляцкой горе - месте массовых расстрелов в Орше во времена СССР. Главный лейтмотив его поэтического произведения - сталинские расстрелы, пишет «Вясна».

- Почему такая тематика и почему по-русски? Первое: мне стыдно за наших «победителей», тех, которые даже фронта не видели. Вы прекрасно понимаете, о ком я. Нацизм принес страшные беды, и вспомните, как Германия вымаливала прощение. В данном случае мы имеем позор. Обвиняли нацистов, а сами оказались из того же теста. Во-вторых, я хочу донести эту мысль до тех, кто еще колеблется в понимании масштабов трагедии не только Катыни, но и вообще кровавой лапы НКВД, - говорит Александр Макаревич.

Координатор кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрей Полуда, размышляя над словами Александра Макаревича, перебрасывает мостик со времен сталинских репрессий в сегодняшний день:

«К сожалению, мрачное наследие кровавых сталинских лет, когда без колебаний расстреливались тысячи людей, вплоть до сегодняшних дней оказывает влияние на жизнь нашего общества, на менталитет современника. А Беларусь, которая сохранила многое из своего коммунистического прошлого, до сих пор не может отказаться от порочной практики использования такого вида наказания, как расстрел. И очень хорошо, когда молодые люди начинают задумываться об этом и высказывают свою позицию».