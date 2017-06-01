США помогут Европе избавиться от зависимости от российского газа 3 1.06.2017, 21:39

США намерены помочь обеспечить энергетическую безопасность в мире.

США помогут Европе преодолеть зависимость от поставок российского газа. C таким заявлением выступила исполняющая обязанности спецпосланника и координатора по вопросам энергетических ресурсов Госдепартамента США Мэри Уорлик в ходе телефонного брифинга для журналистов. По ее словам, российские проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» вызывают озабоченность у Вашингтона и его европейских партнеров, так как создадут ситуацию доминирования России на европейском энергетическом рынке, а также создадут риски для поставок российского газа в Украину, передает РБК.

Энергетическая безопасность, доступные и надежные поставки энергоресурсов играют важную роль в национальной безопасности и экономическом благополучии Европы, сказала Уорлик. «Недостаток энергетических ресурсов, резкие колебания цен и перебои в поставках угрожают экономическому росту во всех странах, в том числе и США», — отметила она, подчеркнув, что Вашингтон стремится обеспечить энергетическую безопасность во всем мире.

В Европе энергетическая безопасность является основным приоритетом, так как многие страны ЕС сильно зависят от одного поставщика — России, объяснила Уорлик. 45% газа в 2015 году Европа импортировала из России, а у 13 европейских стран в том же году поставки российского газа составили 75% от общего объема, сообщила она.

В качестве контрмеры США планируют наладить более тесное сотрудничество с европейскими партнерами в сферах электроэнергетики, газовой инфраструктуры и поставок сжиженного природного газа (СПГ). Проект Балтийского газопровода (Baltic Pipe), соединяющий Данию и Польшу, позволит уменьшить риски, исходящие от альтернативных российских газопроводов — «Северного потока-2», который в обход Украины пройдет в Германию по дну Балтийского моря, и «Турецкого потока», который будет соединять южную часть России с западом Турции через Черное море. Эти проекты могут «подорвать усилия Европы» диверсифицировать энергетические поставки, так как они усиливают «российское доминирование на газовом рынке», сказала Уорлик. Они представляют риск и для Украины, так как снижают ее роль как транзитного государства для поставок российского газа.

Россия должна остаться одним из поставщиков энергоресурсов для Европы, но «наш главный приоритет — помочь Европе уменьшить зависимость от какого-либо единственного поставщика», добавила Уорлик. США, по ее словам, не рассматривают себя как конкурентов России, но поставки американского СПГ могут способствовать стабильности на глобальных энергетических рынках.

США уже поставляют СПГ в некоторые европейские страны, в том числе Испанию, Португалию и Италию. Вашингтон также планирует поставлять СПГ и в Польшу. Первый танкер пришел в Португалию в конце апреля, сообщала газета The Wall Street Journal. По данным издания, США планировали стать полноценным экспортером газа в Европу в 2017 году. «Это является частью более широких усилий, цель которых — бросить вызов доминирующему положению России», — подчеркивала газета.