Виктор Молочко: Задержания в Солигорске могут продолжиться 2 1.06.2017, 21:43

Виктор Молочко

Подполковник финансовой милиции в отставке прокомментировал громкое задержание главы Солигорского райисполкома.

Бьют их по рукам, бьют, а они все берут и берут! Очередной коррупционный скандал, на этот раз — в Солигорске. Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве в отношении председателя местного райисполкома Александра Римашевского. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.

Подполковник финансовой милиции в отставке Виктор Молочко прокомментировал «Белсату» задержание чиновника.

«Сумма взятки невелика даже для Беларуси. Но мне кажется, что они ни от чего не отказываются. Даже бутылку коньяка он, мне кажется, взял бы», — заявил Виктор Молочко.

Также он рассказал, как местные правоохранители «борются» с коррупцией:

«Я писал в КГК, или когда пишешь в прокуратуру, в милицию, чтобы проверили выделение некой структурой исполкома денежных средств, то эти силовые структуры направляют им (в райисполком) этот запрос. Я получаю ответ из исполкома за подписью Римашевского: все у нас нормально».

Виктор Молочко считает, что если делу против Александра Римашевского дадут дальнейший ход, то задержания в городе продолжатся, в том числе и на предприятии «Белкалий».