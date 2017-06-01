Положить экономику, чтобы спасти занятость 1.06.2017, 22:08

Фото: «Радыё Свабода»

Протестные акции против декрета о «тунеядстве» загнали власти в экономический тупик.

Государство собирается инвестировать в развитие МАЗа и БАТЭ по 500 млн долларов, а в развитие «Гомсельмаша» — 645 млн долларов.

Белорусское руководство подталкивают к принятию решения о реиндустриализации экономики Беларуси и сохранении крупного госсектора за счет китайских кредитов, считают эксперты.

«Промышленники воспользовались опасением высшего руководства страны по поводу сохранения социальной стабильности в условиях роста безработицы. В случае реализации озвученных планов по масштабной модернизации промышленности власти откажутся от структурного реформирования экономики», — отмечается в комментарии «Беларусь в фокусе».

После протестных акций против декрета о «тунеядстве» в феврале-марте белорусское руководство начало активный поиск способов снижения уровня безработицы, чтобы снять напряженность среди населения и предотвратить открытые формы недовольства социально-экономической политикой.

Впрочем, согласно Белстату, в апреле число принятых на работу (46206 человек) по-прежнему меньше количества уволенных (53815 человек), несмотря на мобилизацию всего госаппарата на создание максимальной занятости населения.

«Скорее всего, некоторые наметившиеся тенденции в 1 квартале 2017 года по восстановлению белорусской экономики (рост экспорта на 20,7%, невысокий уровень инфляции 1,7%) также повлияли на положительные ожидания белорусского руководства и принятие решения о планах по вложению крупных средств в госпредприятия», — отмечают эксперты.

По их мнению, белорусское руководство приняло решение о реиндустриализации экономики и сохранении крупного госсектора для контроля над рабочим движением.

Кроме масштабных инвестиций в существующие производства власти создают или же планируют создание новые крупные производства, скорее всего, за счет китайских кредитов. Так, в стадии завершения строительства находится завод БелДЖИ по сборке китайских легковых автомобилей Geely с мощностью первой очереди в 60 тысяч машин в год. А холдинг «Амкодор» планирует простроить в Беларуси новый завод по производству автотракторной и коммунальной техники с объемом инвестиций 300-350 млн долларов.

Власти готовы игнорировать рост складских запасов промышленных предприятий второй месяц подряд, неконкурентоспособность белорусской промышленности и убытки промышленных гигантов (МАЗ, МТЗ и др.) на протяжении ряда последних лет для поддержания социальной стабильности и занятости населения — таков вывод экспертов.