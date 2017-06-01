Каменщик из Могилева отправил Лукашенко по почте каску 2 1.06.2017, 22:12

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Активист профсоюза РЭП устроил перформанс на улице города.

Могилевский активист профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Алексей Павловский отметил Международный день защиты детей сбором подписей в защиту прав Коли Лукашенко.

Профсоюзный активист настаивает, что права 12-летнего мальчика нарушают те, кто заставляет его участвовать в «показушных» субботниках. Павловский ссылается на трудовое законодательство: оно не позволяет использовать труд лиц, которым нет 14 лет, передает «Радыё Свабода».

На сбор подписей профсоюзный активист решился после просмотра растиражированных государственными СМИ кадров, на которых Коля Лукашенко без средств защиты вместе с отцом и группой взрослых несет бревно.

По его мнению, участие в тяжелой работе не дает Николаю как следует выспаться. Как результат, считает он, появилась требование главы государства начать занятия в школе позже.

За неполный час под обращением профсоюзного активиста подписались 23 человека. Вместе с письмом Алексей Павловский отправил и строительную каску для Александра Лукашенко. Подарок от могилевчан почта должна доставить в Минск на улицу Карла Маркса, 38. Презент обошелся безработному каменщику Павловскому в 13 рублей.

Почти все, кто подходил к стенду на призывы Павловского, относились к его акции как к приколу. Тем не менее подписывались.