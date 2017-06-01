Как китайцы ставят эксперименты над белорусскими детьми 9 1.06.2017, 22:20

Родители детей начали собирать подписи с просьбой прекратить эксперименты.

По всей Беларуси детям, больным диабетом первого типа, врачи принудительно стали менять схему лечения с оригинального немецкого инсулина «Лантус» на новый белорусский биоаналог «Гларгин». Препарат произведен в Китае, но перепакован на «Белмедпрепаратах», передает «Белсат».

«Лантус прошел проверку годами, а «Гларгин» был проверен только шесть месяцев на людях, страдающих диабетом второго типа. Они кололи его раз в день. Они кололи его короткое время, и сейчас этот инсулин принудительно назначают нашим детям», — бьет в колокола Лидия Карцева, мать больного ребенка.

Почему препарат нельзя использовать детям?

Он не прошел достаточных исследований, его безопасность и эффективность не подтверждены, сведения о его клиническом применении отсутствуют.

«Исследования на детях запрещены во всем мире. У нас, не говоря, что это исследование, но фактически — это исследование. Инсулин проверяют на детях наших», — беспокоится Лидия.

Сахаропонижающим эффектом обладают все препараты инсулина, но никто не знает, какой будет терапевтическая эффективность от «Гларгина», восприятие препарата и индивидуальная чувствительность, стабильность сахаропонижающего действия.

Родители больных детей начали собирать подписи

Под письмом к министру здравоохранения, с просьбой прекратить эксперимент и использование препарата может подписаться каждый.

«Собираем подписи, и соберем — всю Беларусь. Все родители в курсе. Подписать наше письмо хотят все… (плачет) Как можно этого не понимать, я не знаю», — возмущается Елена Ластовская, мать девочки с сахарным диабетом.

Диана из Слонима болеет диабетом с 2012 года. Ее болезнь осложняется тем, что у девочки аллергия на все виды инсулина длительного действия. Поэтому государство ее обеспечивало насосом, который по мере необходимости вводит небольшую дозу короткого инсулина, без этого девушка не может жить.

От семьи требуют, чтобы они проверили на себе новый «Гларгин»

«Меня письменно попросили дать утвердительный ответ на то, что они будут проверять есть ли аллергия. Я отказалась. И мне потом было отказано в справке, что моему ребенку необходима насосная инсулинотерапия», — говорит Людмила.

После отказа медики требуют, чтобы семья вернула насос до 5-го июня. И говорят, что на эту помпу уже есть другие больные.

«У нас только короткие инсулины, на длинные доказана аллергия, тестовый я боюсь колоть, так как они сами не понимают, какие могут быть последствия. Если заберут насос, я даже сегодня говорила, а что мне вместо насоса ей колоть? Вот как ей жить?», — говорит Людмила.

Медиков проблема не волнует

Ответственность за здоровье Дианы теперь будет лежать на матери, так как у медиков есть официальная бумага с отказом от предложенного ими лечения новым препаратом «Гларгином».