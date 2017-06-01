Трамп принял решение относительно участия США в Парижском соглашении 1.06.2017, 22:42

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Президент США принял такое решение, «чтобы выполнить свой священный долг и защитить Америку и ее граждан».

Соединенные Штаты выйдут из Парижского соглашения по климату. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп в Розовом саду Белого дома.

«С тем, чтобы выполнить свой священный долг и защитить Америку и ее граждан, США выйдут из Парижского соглашения по климату», - сказал он.

Сотни компаний призвали президента не выходить из Парижского климатического соглашения. Это, наряду с некоторыми другими данными, свидетельствует, что популярность соглашения в деловых кругах выросла, передает «Голос Америки».

Во время предвыборной кампании Трамп называл научные выводы об изменении климата «фальшивыми» и пообещал выйти из соглашения в случае победы на выборах.

Однако многие видные представители деловых кругов не разделяют его точку зрения. Ряд крупных американских компаний, в том числе Mars, Nike, Levi Strauss и Starbucks, несколько месяцев назад подписали письмо Трампу, в котором заявили, что отказ перейти на экологически чистую экономику ставит процветание США под угрозу.

В среду основатель Tesla Илон Маск сказал, что пытался убедить президента не выходить из соглашения и что он покинет бизнес-совет Белого дома, если Вашингтон откажется от климатической договоренности.

Глава GE Джефф Иммельт написал, что потребители, партнеры и страны требуют технологий, генерирующих электроэнергию при одновременном повышении энергоэффективности и сокращении стоимости.

Нефтяные компании, такие как Chevron и ее конкурент ExxonMobil, недавно заявили, что Парижское соглашение обеспечит им более предсказуемое будущее, которым будет легче управлять, а также поможет США сохранить влияние в будущих переговорах.

Ранее на этой неделе более 60 процентов акционеров Exxon проголосовали за то, чтобы обязать компанию проводить более тщательный анализ и раскрывать информацию о том, как может отразиться ужесточение экологической политики на доходах компании. Ранее попытки вынудить компанию разглашать эту информацию ни к чему не приводили, поскольку эта инициатива не набирала достаточно голосов.

Некоторые другие компании и консервативные организации считают, что Вашингтон должен выйти из соглашения. Так, фонд Heritage Foundation убежден, что соглашение чревато «разрушительными» последствиями для экономики и не принесет «никакой» пользы окружающей среде. Авторы отчета настаивают, что соглашение будет негативно сказываться на росте экономики и приведет к сокращению числа рабочих мест.