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Стали известны окончательные результаты выборов в Британии

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  • 10.06.2017, 8:07
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Партия премьер-министра Терезы Мэй получила 318 мест в парламенте из 650.

По итогам подсчета данных по всем избирательным округам британские консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 318 мандатов, лейбористы — 262, Шотландская национальная партия — 35, Либерал-демократическая — 12, Демократическая юнионистская — 10, Партия Уэльса — 3, Партия «зеленых» — один, сообщает ria.ru.

Последним отчитался об итогах голосования лондонский округ Кенсингтон, в котором разрыв между кандидатами от Консервативной и Лейбористской партий был настолько мал, что потребовалось несколько пересчетов голосов.

Когда ни одна партия не набирает больше половины мандатов, возникает ситуация «подвешенного парламента» и необходимость создания коалиций. Премьер-министр, лидер консерваторов Тереза Мэй заявила о планах сотрудничества с североирландской Демократической юнионистской партией, однако не уточнила, в какой форме оно будет проходить.

Источник: ria.ru
Источник: ria.ru

Ранее сообщалось, что формальной коалиции между DUP и консерваторами не будет, однако DUP обязуется поддерживать правительство тори, если всем удастся договориться.


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