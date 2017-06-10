Осенью бюджетников ждет «сюрприз» 4 10.06.2017, 8:22

3,744

Источник: cartoon.kulichki.com

Не все ладно в «лавочке» Лукашенко.

О том, что происходит с экспортными таможенными пошлинами на белорусские калийные удобрения, Charter97.org рассказал экономист Лев Марголин.

- Вчера стало известно о том, что ставку вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения снизили с 55 евро до 20 евро за 1 тонну. Почему власти это сделали? Какие могут быть последствия?

- Снижение вывозной таможенной пошлины всегда и везде связано с одним и тем же фактором: падением продажной цены того или иного товара. Если при падении мировых цен на калийные удобрения, Беларусь сохранила бы прежние ставки вывозных пошлин, то «Беларуськалий» начал бы работать в убыток. И даже наше не совсем продвинутое в экономике правительство это понимает.

На самом деле этот вопрос не только назрел, но и перезрел, потому что снижение цены на калийные удобрения идет уже давно. Думаю, что так же давно велась подковерная борьба в белорусской власти за то, чтобы снизить экспортную пошлину.

А приведет снижение пошлины в первую очередь к тому, что при сохранении экспорта в том же объеме госбюджет недополучит около 200 миллионов евро в год.

- При составлении бюджета на 2017 год в него как раз закладывалась пошлина на хлоркалий в размере 55 евро за тонну. Сейчас она снижена в 2,5 раза. Будут ли проблемы с расходной частью бюджета?

- Безусловно, что по бюджету и бюджетникам это ударит. Тем более, что для белорусской экономики 200 миллионов долларов – это внушительная цифра. Важно еще и то, что это – чистые валютные поступления, которых так не хватает госбюджету.

Остается только надеяться только на то, что бюджет – это явление комплексное. А цифры, которые были заложены в бюджет в прошлом году, были достаточно жесткими.

В любом случае, речь о сокращении социальных расходов пойдет не раньше, чем осенью, когда будет формироваться бюджет на следующий год. Тогда и будет замечено, по каким статьям доходы сократились и насколько их можно компенсировать другими поступлениями. Либо – сокращением социальных расходов. Это произойдет во втором полугодии, скорее даже – в четвертом квартале этого года.

А в этом году власти уже урезали все, что хотели урезать. Это, однако, не говорит о том, что они не урежут какие-то социальные расходы осенью 2017 года.

- После кризиса с российским «Уралькалием» белорусские власти договорились с Катаром, что тот поможет продавать 3 млн тонн удобрений в год. Сейчас Катар сам оказался в центре дипломатического скандала. Помогут шейхи «союзнику» в этот раз?

- Не думаю, что и тогда они чем-то реально помогли. Калийный рынок – очень специфический. На нем есть несколько ключевых игроков в мире, которые прекрасно знают друг друга. Представлять там Катар в качестве реального посредника – это просто смешно.

Это скорее было попыткой оправдать какие-то подарки катарским шейхам на внутреннем белорусском рынке: льготные земли под строительство и тому подобное.