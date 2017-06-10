Видеофакт: Невероятный гол Савицкого в игре с болгарами 2 10.06.2017, 9:12

Чтобы открыть счет в матче, белорусским футболистам понадобилось 33 минуты.

К счастью, поразили ворота «белокрылые». Чорбаджийский в своей штрафной грубо сыграл на Лаптеве, на что молниеносно отреагировал судья, указав на точку. Бить с одиннадцатиметровой отметки вызвался Михаил Сиваков. Как оказалось, не зря. Хотя вратарь гостей едва удар не потащил, пишет tribuna.com.

Но украшением поединка стал крутейший голешник Савицкого за 10 минут до конца. Драгун зряче отыграл на хавбека «Немана», а тот отправил мяч за шиворот Михайлову. Просто шедевр!

Но это было еще не все. В самом конце матча разницу в счете сократил Костадинов, но кардинально на итог матча этот удар не повлиял.

2:1 – дебютная виктория сборной Игоря Криушенко на посту тренера сборной Беларуси.