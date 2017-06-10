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Девять вещей, которые вы никогда не измените в мужчине

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  • 10.06.2017, 9:34

Женщины часто совершают одну большую глупость: надеются, что смогут изменить своих мужчин.

Незначительные недостатки порой и правда поправимы. Но бывает, что у избранника изначально в порядке вещей, например, грубость и ложь.

Журналисты AdMe.ru уверены, что есть вещи, которые изменить в человеке невозможно. И в этой статье мы перечислим мужские особенности, которые не изменит даже самая любимая женщина.

Привычки

Источник: adme.ru

Первое, с чем придется смириться, вступая в брак, — привычки супруга. Мужчину можно тотально контролировать, с ним можно долго разговаривать, но окончательно отучить от привычных действий практически невозможно.

Если муж по вашей указке перестал грызть ногти или употреблять алкоголь, это говорит о его мощной силе воли. Но не дает страховки от возвращения привычек.

Манера одеваться

Источник: adme.ru

Мужское чувство стиля, каким бы оно ни было, не поддается корректировкам. Некоторые женщины борются с этим, пытаясь самостоятельно подбирать вещи для возлюбленных.

Но стоит отпустить мужчину в магазин одного, как его гардероб снова начнет приобретать старые очертания.

Отношения с матерью

Источник: adme.ru

Если у мужчины очень тесные, почти как в детстве, отношения с матерью, после свадьбы это не изменится. При этом такое качество не зависит от того, насколько хорошо о нем будет заботиться жена.

Вступая в союз с таким мужчиной, придется смириться с постоянным незримым присутствием свекрови в отношениях. Именно поэтому большинство женщин предпочитают мужчин с высоким уровнем самостоятельности.

Увлечения

Источник: adme.ru

Если мужчина фанатеет от какого-либо вида спорта, это увлечение останется с ним на всю жизнь. Это очень важная часть жизни, от которой супруг не откажется из-за вашего недовольства.

Перестать переживать по этому поводу можно. Нужно хотя бы попытаться разделить увлечения мужа (ведь характер женщины все-таки более гибок).

Приоритеты

Источник: adme.ru

Отношение мужчины к семье и будущему тоже практически невозможно изменить. Крайне сложно заставить супруга захотеть ребенка, если он к этому не готов.

Уговорить мужчину подождать с рождением детей, в то время как он мечтает об этом, тоже не так-то просто. В лучшем случае партнер согласится с вами из уважения, но все равно останется при своем мнении.

Аккуратность

Источник: adme.ru

Опрятность мужчины — это то, что проявит или не проявит себя уже в начале знакомства. Поэтому заранее приглядитесь к избраннику и решите, подходит ли вам уровень его аккуратности.

Если нет, помните, что со временем это не изменится. Мужчина — это состоявшаяся личнось, а не ребенок, которого за неделю можно научить убирать игрушки.

Друзья

Источник: adme.ru

Многие мужчины привязаны к своим друзьям больше, чем женщины. Прекратить общение со столь важными людьми из-за недовольства жены супругу будет очень сложно.

Поэтому товарищи вашего избранника — это то, с чем придется смириться. Присмотритесь, может они действительно классные ребята, но вы просто не хотите этого замечать?

Тяга ко лжи

Источник: adme.ru

Привычка обманывать — это то, что «закопано» в самой глубине мужского подсознания. Если вы однажды поймали избранника на лжи, будьте уверены, что это повторится.

В какой-то момент мужчина может пообещать, что больше никогда вас не обманет, и даже сам будет в это верить. Но однажды натура все-таки возьмет свое.

Грубость

Источник: adme.ru

Психологи уверены, что грубость — это то, чего нельзя прощать. Если мужчина постоянно вам грубит и тем более поднимает руку, прекращайте ждать перемен.

Даже если супруг просит прощения и проявляет раскаяние, в самом темном углу его души продолжает процветать уверенность в том, что грубость — это норма. А значит, вскоре история повторится.


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