Могилевские активисты встретились с послом Франции 10.06.2017, 9:56

Фото: 6tv.by

Дидье Канес внимательно отнесся к полученной на встрече информации о нарушении прав человека в регионе и деятельности независимых СМИ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Беларуси Дидье Канес встретился в Могилеве с представителями неправительственных общественных объединений, общественными активистами, независимыми журналистами и правозащитниками, сообщает сайт 6tv.by.

Лидеры общественных инициатив презентовали свою деятельность, свои проекты и мероприятия, правозащитники рассказали о состоянии дел в регионе с правами человека, представители независимых СМИ - о своих достижениях и проблемах.

Фото: 6tv.by

Ведущими на встрече были Виталий Васильков - координатор ассамблеи НГО Могилевской области и Владимир Кравченко - руководитель Могилевского правозащитного центра. Посол Дидье Канес внимательно слушал и записывал информацию.

Юрий Стукалов представил основные проекты Центра городских инициатив (ЦГИ), которые были осуществлены за последнее время.

Олег Дьячков - председатель могилевской организации ТБМ имени Скорины, рассказал о деятельности объединения.

Фото: 6tv.by

Ирина Снопкова представила на встрече чрезвычайно интересную инициативу международного уровня - TEDxMahilyow, которая проходит в городе в формате и по лицензии TED. ТED - это глобальная мировая конференция, миссия которой состоит в распространении уникальных идей. ТED начал свое существование в 1984-ом году и сегодня конференции проводятся по всему миру, а выступления участников охватывают почти все темы - от науки, бизнеса и общества к глобальным проблемам.

Фото: 6tv.by

Об одном из проектов в сфере независимой журналистики в регионе – интернет-ресурсе 6tv.by рассказал координатор могилевской организации БАЖ Борис Вырвич. Он же сообщил об основных проблемах независимых СМИ и отдельных журналистов, но, в то же время, и о некоторые преимущества над официальными изданиями, в частности, о возможности освещать все события и новости, а не только те, что «разрешено».

Фото: 6tv.by

О делах молодежных активистов региона рассказал лидер Молодых христианских демократов - МХД, Олег Боделев. Цель этого молодежного крыла старейшей белорусского партии БХД, которая в этом году отмечает столетний юбилей, привлечь к активной и созидательной общественной деятельности молодое поколение белорусов.

Фото: 6tv.by

Много времени и внимания на встрече было отдано правозащитной тематике. О своей деятельности рассказали участники правозащитных организаций и движений - Могилевского правозащитного центра и регионального филиала ПЦ «Вясна». Были упомянуты наиболее резонансные факты и события, которые произошли за недавнее время, озвучены некоторые цифры по статистике нарушений прав и свобод в регионе, по общему количеству обращений к правозащитникам, результатов их деятельности. Не преминули напомнить они и о нарушениях во время последних «выборов».

Дидье Канес очень внимательно отнесся ко всей информации, связанной как с общественной деятельностью, так, особенно, и с правозащитной, он задавал уточняющие вопросы и подробно все записывал. Много внимания он уделил сообщениям правозащитников, один из вопросов к ним со стороны посла было о подходе к правам человека в Могилеве по сравнению с другими регионами страны.

После встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Беларуси Дидье Канес поделился своими мыслями и впечатлениями с репортерами:

«Для меня очень важно и интересно каждый раз, когда я бываю в регионах, встретиться не только с официальными властями, но и с представителями общества и правозащитниками. Франция всегда уделяла значительное внимание ситуации с правами человека как во всем мире, так и отдельно в Беларуси. Мы ведем открытый диалог с белорусским руководством и не скрываем свою озабоченность, в частности, с тем, что касается прав на мирные собрания граждан и проведения честных выборов. По итогам сегодняшней встречи мне импонирует, что гражданское общество достаточно активно, и главное, что активно в самых разных социальных направлениях».