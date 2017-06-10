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Как водитель троллейбуса и прохожие в Витебске спасли утят

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  • 10.06.2017, 10:07

В Витебске на улице «Правды» утиное семейство переходило дорогу.

Но бордюр был слишким высоким для птенцов. Мама-утка не могла спасти ситуацию. Тогда на помощь пришла водитель троллейбуса, который ехал по улице недалеко от облисполкома. Женщина вышла из салона и подняла малышей на тротуар. Ей помогали и прохожие. Кто-то из пассажиров троллейбуса сделал видео спасательной операции, которое выложили в паблике «Типичный Витебск».

Однако трое утят провалились в канализационный слив. Решетку подняли, и один прохожий мужчина лег на землю и достал птенцов на поверхность.

После этого пушистое семейство скрылось в кустах. Скорее всего, утка переводила птенцов через дорогу, чтобы попасть в Гапеев ручей.


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