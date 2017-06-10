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«Либо Витя сожрет Сашу, либо Саша сожрет Витю»

  • 10.06.2017, 10:23

Что означает выдача Мурада Амриева России.

По мнению некоторых экспертов, история с Мурадом Амриевым говорит о том, что Александр Лукашенко не контролирует силовиков, сообщает «Белсат».

Бойца ММА Мурада Амриева в ночь на 9 июня тайно передали из Беларуси в Россию, а уже днем он оказался в руках у сотрудников МВД по Чеченской республике. С просьбой о помощи телеведущая Ксения Собчак обращалась к Александру Лукашенко, молили о помощи всех неравнодушных и призывали к законности родственники. Но ничего не помогло.

Амриева выдали России несмотря на то, что он попросил в Беларуси политического убежища.

«Не слушают меня вообще, – сообщал журналистам задержанный спортсмен. – Скажите всем вышестоящим, что они, сволочи, совместно работают».

Сотрудники Добрушской милиции говорили при этом, что Амриев от адвоката отказался. Было полностью нарушено право на защиту.

«Ни один из тех адвокатов, с которыми мы пытались договориться, узнавая, о чем идет речь, они свое обещание явиться не выполняли», – говорит российский адвокат Пётр Заикин.

После 20:00 из Добрушского РОВД выехала сначала одна колонна из трех автомобилей, а позже – вторая в направлении российской границы. За ними поехали наши журналисты. Но были задержаны.

Позже наших коллег отпустили, но оказалось, что гонка с преследованиями – ложный след, а Амриев все это время находился в РОВД.

Обращение его родственников к российским и белорусским властям не помогло. Уже ночью его передали ФСБ и МВД России, а днем – сотрудникам МВД Чеченской республики.

«По нашей информации, ему объявили кровную месть. Соответственно, его жизни есть непосредственная угроза», – заявляет Анастасия Гарина из Комитета по предотвращению пыток.

В такой ситуации поведение не только российских, но и белорусских правоохранителей и служб вызывает множество вопросов. Главный – почему Рамзан Кадыров имеет такое огромное влияние?

«Кровная месть запрещена. Не может быть в России никакой кровной мести. Действительно, это беспредел. Это какие-то странные люди: бородатые, вооруженные, неизвестно, какие спецслужбы, они ездят по России и буквально пытаются не то что даже выкрадывать людей, а отнимать их, забирать – в том числе, и от полиции. Вновь пример поломанного государства», – заявил в своем видеобращении Алексей Навальный.

При этом белорусские власти стали частью этой цепи, заявив, что депортации не было, а лишь передача Амриева.

«Вся эта вчерашняя история с Амриевым – еще один аргумент в пользу того, что Саша [Лукашенко] больше не контролирует «силовиков». Наоборот, силовики контролируют Сашу. Пока косвенно, через дезу, которой кормят Сашу «молодые волки» во главе с Витей [Лукашенко]. И вообще похоже на то, что Витя уже договорился с Москвой», – говорит эксперт во вопросам реформы госслужбы Владимир Ковалкин.

Похожая мысль прозвучала в нашей программе в понедельник. А озвучил ее сбежавший в Швецию с папкой компромата на власти майор белорусского КГБ Андрей Молчан. Эксперт Ковалкин идет дальше в спорах семьи Лукашенко.

«Либо Витя сожрет Сашу, либо Саша сожрет Витю, – считает Ковалкин. – Попытается ли Витя убирать Сашу? – Попытается! Почему? – Потому что может, вот почему. В политике вообще все происходит не потому, что кто-то что-то хочет, а потому, что может. Соотношение рисков-выгод приводит фигуры в движение».

А поэтому ситуация с чеченским спортсменом Амриевым может приоткрывать неожиданные политические сценарии как для Москвы, так и для Минска.


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