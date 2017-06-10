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Фотофакт: Иностранные дельцы продают в Узде товар из страны «Чина»

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  • 10.06.2017, 11:26
  • 2,751
Фото: bymedia

Сделай такое белорусский ИП - штрафа не миновать.

Об этом в «Фейсбуке» написал лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.

«Власти некоторое время назад обвиняли ИП, что они «подорвали легкую промышленность в Беларуси» своей работой.

Могу сказать, что когда местные власти запустили в свои города магазины с площадями от 100 до 400 квадратных метров выходцев Средней Азии с их супернизкими ценами на товары, которые в 2-4 раза ниже чем в государственной торговле и у ИП, очень скоро камня на камне не останется от всей легкой промышленности и Беллегпрома, а также и самих ИП.

Население просто боготворит этих ребят из Азии и плевать на сертификаты и всякую там маркировку.

Вопрос, как сейчас будут реагировать власти, когда очевидно, что фактически уничтожив торговлю ИП, вместо них пришли куда более продвинутые и ушлые дельцы. И их обороты не идут ни в какое сравнение с оборотами предпринимателей.

А ведь "Перспектива" требовала, не вводите документы и сертификаты для малого бизнеса, упрощайте его работу, тогда и цены будут низкими и приемлемыми.

Своих погубили и расчистили дорогу чужакам, которые не собираются оставлять здесь свои заработанные деньги.

Обидно за свою страну и народ, честное слово.

На фото маркировка товара из магазина выходцев Средней Азии в городе Узда, где изготовитель страна «Чина»! Покажите мне такую страну на карте мира».


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