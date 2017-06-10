Фотофакт: Иностранные дельцы продают в Узде товар из страны «Чина»13
- 10.06.2017, 11:26
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Сделай такое белорусский ИП - штрафа не миновать.
Об этом в «Фейсбуке» написал лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.
«Власти некоторое время назад обвиняли ИП, что они «подорвали легкую промышленность в Беларуси» своей работой.
Могу сказать, что когда местные власти запустили в свои города магазины с площадями от 100 до 400 квадратных метров выходцев Средней Азии с их супернизкими ценами на товары, которые в 2-4 раза ниже чем в государственной торговле и у ИП, очень скоро камня на камне не останется от всей легкой промышленности и Беллегпрома, а также и самих ИП.
Население просто боготворит этих ребят из Азии и плевать на сертификаты и всякую там маркировку.
Вопрос, как сейчас будут реагировать власти, когда очевидно, что фактически уничтожив торговлю ИП, вместо них пришли куда более продвинутые и ушлые дельцы. И их обороты не идут ни в какое сравнение с оборотами предпринимателей.
А ведь "Перспектива" требовала, не вводите документы и сертификаты для малого бизнеса, упрощайте его работу, тогда и цены будут низкими и приемлемыми.
Своих погубили и расчистили дорогу чужакам, которые не собираются оставлять здесь свои заработанные деньги.
Обидно за свою страну и народ, честное слово.
На фото маркировка товара из магазина выходцев Средней Азии в городе Узда, где изготовитель страна «Чина»! Покажите мне такую страну на карте мира».