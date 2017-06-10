В Минске хотят снести легендарную «Розочку» 3 10.06.2017, 11:46

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Жителям домов на улицах Розы Люксембург и Карла Либкнехта придется либо протестовать, либо выселяться.

В Минске планируют снести малоэтажную застройку в границах улиц Розы Люксембург – К. Либкнехта, сообщили в администрации Московского района столицы.

«Проектом предусмотрен снос малоэтажной многоквартирной застройки в границах улиц Розы Люксембург – ул. К. Либкнехта и последующее формирование жилых кварталов, нормативно обеспеченных социальной инфраструктурой и парковочными местами», - говорится в сообщении.

«Сохраняемая 5-этажная застройка намечается к капитальному ремонту и модернизации без увеличения жилого фонда с благоустройством жилой среды. Всего жилищный фонд в границах проектируемого района составит к 2030 г. 643, 4 тыс.кв.м», - отметили в администрации.

Впрочем, до 13 июля у жителей этого района есть время высказать свое мнение по поводу грядущих преобразований. Потом уже будет поздно.