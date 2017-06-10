Герой игры с болгарами: Посвящаю этот гол папе, маме и любимой девушке 10.06.2017, 11:57

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Павел Савицкий

Фото: Football.By

Полузащитник сборной Беларуси Павел Савицкий прокомментировал победу над Болгарией (2:1) в квалификации ЧМ-2018.

«Да, стресс был такой. Считаю, что болельщики давно заждались победы сборной. Мы обязаны были дома выиграть. Не забивали мы четыре матча.

Мой гол? В последний момент хотел бить в дальний. Потом увидел, что немножко вышел вратарь и перевесил его. Посвящаю этот гол папе, маме и любимой девушке, – сказал Павел Савицкий в эфире «Беларусь 5», передает tribuna.com.