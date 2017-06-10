Вячеслав Сивчик: Власть отступила перед рассерженными белорусами 1 10.06.2017, 11:59

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Фото: dw.de

На очереди – протесты против совместных с Россией учений и борьба за освобождение политзаключенных.

Об этом в интервью сайту bnknews.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, руководитель Движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик. Политик призвал протестовать против совместных с Россией учений и добиваться освобождения политзаключенных.

- Каковы, на ваш взгляд, главные итоги весенних акций протеста?

- Главный результат - развеялся миф о «либерализации» режима Лукашенко. Уличные акции подчеркнули факт наличия открытого противостояния властей, чиновников и белорусского народа, причем на всех уровнях. И если декретами и другими нормативными актами совсем недавно (в начале 2016 года) чиновники победили мелких предпринимателей достаточно легко, то уже в эту весну под давлением массовых акций рассерженных белорусов должны были уже власти отступить, прекратив выполнение своего дикого декрета. Очень важно, что акции проходили во всех крупных городах Беларуси.

Власти применяли все репрессивные методы, чтобы запугать людей - штрафы, сутки, карательную медицину, пытки, уголовные дела... На День Воли в Минске был самый пик противостояния людей и властей, и белорусский народ продемонстрировал свою волю к сопротивлению. Оппозиция очень достойно закончила весенние протесты акцией Белорусского Национального Конгресса 1 мая.

Еще один вывод по итогам весны - международное сообщество оказалось не готовым к решительной реакции на это открытое противостояние режима и людей в Беларуси. Отказ в предоставлении политического убежища бывшему белорусскому политзаключенному Юрию Рубцову в Германии - один из ярких примеров неготовности Запада признавать на данном этапе наличие прав человека у граждан Республики Беларусь.

- Какими вы видите основные направления деятельности оппозиции на ближайшие три месяца? На что должен обратить внимание БНК и организации, которые в него входят?

- Сейм Движения солидарности «Разам» выделил основную цель на ближайший период - это защита независимости Республики Беларусь и постепенное возвращение прав и свобод ее гражданам. Этот приоритетные направления деятельности, связанные прежде всего с угрозой российской экспансии, которую несут российские войска во время нынешних маневров на территории нашей страны. Поэтому не только БНК, а вся оппозиция должна протестовать против учений чужих войск на нашей земле. Угроза с Востока реальна, о чем свидетельствует и опыт Украины.

Сфальсифицированное и инспирированное спецслужбами «дело патриотов», массовые аресты представителей гражданского общества по административным делам, введенная в правило после 25 марта присутствие автозаков на минских улицах по любому поводу, - то ли это Пасха, то ли выступление группы «Нави» на открытой площадке - очень похожи на зачистку существующими властями тех сред, которые способны оказать сопротивление российской оккупации.

Наш долг, долг Белорусского Национального Конгресса, - проявлять солидарность с пострадавшими от репрессий, добиваться признания всех, кто проходит по «делу патриотов», политзаключенными. Нужно активно бороться за сознание граждан, противодействовать как пропаганде «русского мира», так и пораженческим настроениям и тенденциям смешивать интересы режима Лукашенко и интересы Родины. Направить все свои усилия на консолидацию гражданского общества и демократической оппозиции ради защиты независимости нашей страны.

- Активист БНК Сергей Кунцевич призвал выйти на пикет солидарности 22 июня...

- Очень хотел бы выразить личную благодарность и поддержку Сергею Кунцевичу за мужественное поведение во время заключения и после освобождения. Естественно, акции солидарности должны происходить. Они необходимы в преддверии осенних акций, которые, надеюсь, будут массовыми. Все, кто имеет возможность, должны поддержать и акции, которые анонсированы летом.