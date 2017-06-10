А был ли чемпион? 1 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

10.06.2017, 12:12

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Антон Орехъ

Я вот чего понять не могу: зачем скрывать правду?

Чечня считает, что она должна жить по своим собственным законам. Чтобы сжигать дома тех, кого они считают родственниками террористов, чтобы этих людей выгонять прочь из родных сел, чтобы изводить под корень гомосексуалистов, чтобы осуществлять кровную месть. Ну, если это по факту так — чего скрывать?

Если вы действительно уверены в том, что эти обычаи правильные и справедливые — скажите прямо, и давайте запишем это в Уголовный Кодекс, исправим Конституцию, укажем, что все российский субъекты живут вот по таким законам, а Чеченская Республика живет немножко иначе.

Или здесь все-таки что-то не так? Или даже в Грозном в душе понимают, что их традиции в XXI веке выглядят для нормального общества дико? А в Кремле просто не хотят с чеченцами ссорится, потому что боятся Кадырова больше, чем Кадыров боится Кремля?

Вот теперь эта история с Мурадом Амриевым. Вы на секунду остановитесь и подумайте, что парню грозит на самом деле смерть даже не потому, что он совершил что-то нехорошее. Хотя у нас в принципе нет смертной казни. А смерть ему грозит потому, что сколько-то лет назад его брат сделал что-то не так с начальником полиции Грозного.

И парня несколько лет преследуют, похищают, пытают, он вынужден убегать, скрываться, просить политического убежища — потому, что в России действуют средневековые законы. Это политика у нас теперь такая! Это от средневековой политики нашим гражданам надо убегать и прятаться.

Ну, допустим, в Кремле действительно боятся чеченцев и не хотят в упор видеть того, что творится в самой республике. Но ведь Мурада Амриева сняли с поезда в Брянске. И оттуда ему пришлось бежать, потому что чеченская полиция прямо в Брянске собиралась его скрутить. А на вопрос, за что Амриева разыскивают, отвечали: «Да какая разница!». И в Брянске не нашлось такой силы, что могла бы защитить человека от чеченцев и не нашлось у него иного выхода, кроме побега.

Но теперь Амриев был в Беларуси. И мы слышим великолепные формулировки: выдать Амриева в Чечню! Чечня это что, какая-то отдельная страна, что туда напрямую выдают людей из Беларуси? Чтобы вот так взять человека и как вещь переместить в пространстве, нужны все-таки не из Грозного запросы.

Беларусь — это заграница и обращения должны быть из Москвы, наверное, — или я не прав? Значит, обратились, поддержали чеченских товарищей в их неукротимом желании осуществить кровную месть. И даже белорусы не стали перечить.

Ну, и к кому теперь обращаться родным чемпиона мира Мурада Амриева? В Кремле скажут, что не следят за ситуацией и не вмешиваются в работу правоохранительных органов. Москалькова скажет, что сведения не подтверждаются.

Вот я опасаюсь, как бы нам однажды не сообщили, что никакого Мурада Амриева никто не преследовал и что на самом деле такого человека просто не существовало.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»