48 минут позора Лукашенко 7 Светлана Метелкина, «Салiдарнасць»

10.06.2017, 12:22

Глава провластной Федерации профсоюзов поделился удивительными «открытиями».

Неожиданно оказалось, что в нашей процветающей стране где-то есть таинственный завод, на котором работникам вместо сокращения установили продолжительность рабочего дня 48 минут.

— Соответственно, и зарплата — копейки, — возмутился Михаил Орда в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

Он пояснил, что таким образом людей толкали к увольнению по собственному желанию без всяких выплат, что, конечно же, неправильно и надо что-то с этим делать.

Слушая слова главы Федерации, сразу захотелось поинтересоваться: ребята, а вы где были? Как ФПБ в принципе могла допустить такую ситуацию? Где были профсоюзы, когда на этом предприятии вдруг перешли не на 7-часовой, 6-часовой или хотя бы 5-часовой рабочий день? Не долго ли тянули, прежде чем возмутиться такой несправедливостью?

Заметьте, само предприятие названо не было. Так, «кто-то кое-где у нас порой».

Тем временем достаточно примеров того, что ситуация в сфере труда в стране просто аховая, вот только официальный профсоюз ее в упор не замечает — в конце концов, не везде же еще перешли на 48-минутный рабочий день!

Но мы уверенно движемся в этом направлении. Так сказать, согласно намеченному маршруту нашего уникального курса. А то, что курс правильный, официальный профсоюз не сомневается. Не зря же его председатель Михаил Орда на прошедших президентских выборах возглавлял инициативную группу Александра Лукашенко.

В этой связи вспоминается 2001 год. Тогда Лукашенко, возмущенный выдвижением главы ФПБ Владимира Гончарика на президентских выборах, заявил, что не дело профсоюзной организации «заниматься политикой», и потребовал разобраться с этим в кратчайшие сроки. Разобрались. С тех пор официальный профсоюз политикой не занимается. Опального руководителя Федерации заменили замглавой администрации Лукашенко Леонидом Козиком (предшественник Орды) — чтобы уже ни у кого не возникло вопроса, чьи интересы теперь будет защищать эта организация.

С тех пор политикой у нас в стране занимается только один человек. Насколько успешно, можно судить по этим 48-ми минутам. Подмяв под себя ФПБ, Лукашенко по праву может наслаждаться своим «триумфом». Рабочим же остаются теперь только эти 48 минут унижения, позора и безысходности.

Светлана Метелкина, «Салiдарнасць»