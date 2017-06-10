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Как ас из Западной Беларуси громил Люфтваффе над Атлантикой

  • Андрей Каркотко, peramoga.by
  • 10.06.2017, 12:35

Необычная судьба белоруса Льва Куриловича, который помог выиграть воздушную битву за Британию.

В Вилейском краеведческом музее хранятся фотографии семьи Куриловичей, датированные началом ХХ века. Евгений Владимирович Курилович с семьей до сентября 1939 года проживал в городе Вилейка и был адвокатом. После присоединения Западной Беларуси к БССР он был репрессирован.

В их доме поселились новые владельцы. Много лет спустя случайно нашли фотоальбом семьи Куриловичей, который передали в музей. Работая с ним, меня заинтересовали фотографии, на которых был изображен польский военный летчик, и я задался целью узнать, кто этот человек и как сложилась его судьба. Пришлось провести целое историческое расследование, чтобы узнать его имя и биографические сведения о нем.

Как оказалась, биография у этого человека была полна интересных событий, достойных не только статьи, а целой книги. Он пережил войну, был в плену, тяжело ранен, провел один в море на плотике трое суток, и все это ему помогла пережить большая любовь к жене.

В начале поисков я предположил, что это родственник Евгения Куриловича. На одном из фото есть подпись «брат Левка». Это и дало возможность установить, что искомым военным является Лев Владимирович Курилович. Он родился 30 ноября 1910 года в местечке Покрои Поневежского уезда Ковенской губернии Российской империи (сейчас территория Литвы).

Евгений Курилович

Его отец, Владимир Викентьевич Курилович, был православным, окончил Вилейское уездное училище. С 1900 года он вступил на государственную службу. С 1907 года в чине «губернский секретарь» был начальником почтово-телеграфной станции в Покрои Поневежского уезда. В 1910 году Владимир Викентьевич женился, родился первенец, названный Львом. Позднее Курилович был начальником почтово-телеграфной станции в местечке Вишнев (сейчас Воложинский район).

Детство свое Лев провел в России, поэтому свободно владел русским языком. Кроме Льва в семье было еще два сына. После Первой мировой войны семья Куриловичей оказалась в Польше.

Лев Курилович получил хорошее образование, знал несколько языков, увлекался спортом. Это позволило ему сделать неплохую военную карьеру. В 1933 году Лев Курилович окончил Школу подхорунжих авиации в Деблине с продвижением в офицеры и получил звание подпоручика. В 1933-1935 годах он служил в 1-м авиационном полку, затем в период с 1935 года по 1938 год, после переобучения на летчика-истребителя, служил в 114-й истребительной эскадрильи.

В 1938 году, как один из лучших пилотов, он был направлен в качестве инструктора в Высшую летную школу, расположенную в городе Грудзендз.

29 июня 1939 года Лев Курилович женился на своей давней подруге Лидии и вместе с женой стал жить в деревне Грабовцы в окрестностях Улежа в Любленском воеводстве. Начавшаяся Вторая мировая война застала его в Летной школе.

После 7 сентября 1939 года вылеты эскадрилья Летной школы прекратила, и началась эвакуация школы в Румынию по специально открытому коридору. 17 сентября 1939 года Лев Курилович пересек границу с Румынией и добрался до Бухареста. Здесь он получил паспорт и визу на выезд из страны в Сирию. Но пилот не захотел оставлять молодую жену Лидию и решил вернуться в Польшу. Супруги договаривались, что после стабилизации фронта встретятся во Львове, но Лидия так туда и не попала, а Льва задержали на советской территории. При нем обнаружили документы польского офицера и летчик попал в советский плен.

Содержался Лев Курилович в разных тюрьмах в разных городах: Станиславове, Николаеве, Херсоне, Киеве, Харькове и других. Его часто допрашивали, возможно, что его ждала смерть, как и многих других польских офицеров или долгое пребывание в ГУЛАГе, но нападение Германии на СССР 22 июня 1941 года изменило его судьбу.

Союзники СССР по антигитлеровской коалиции добились создания воинских частей из польских офицеров и солдат, которые будут сражаться в рядах британской армии. Во главе польских войск стал генерал Андерс, бывший офицер Русской императорской армии. Британские военные, которые вели битву за Британию, особенно нуждались в подготовленных летчиках. Лев Курилович как раз и был таким.

Свободу он получил 20 сентября 1941 года, а уже в феврале 1942 года на первом военном транспорте из Мурманска его доставляют в Скапа-Флоу.

После полного курса обучения пилотированию на английских самолетах «Спитфайер», с 20 июля 1943 года Лев Курилович служил в 306-й «Торуньской» эскадрильи истребителей. Отличная квалификация довоенного летчика-истребителя быстро дала о себе знать, его сразу направляют в боевую часть, где он сбил два истребителя «Фокке-вульф 190».

Братья Куриловичи

С 9 августа 1943 года он воюет в 316-й «Варшавской» эскадрильи истребителей. Во время шестого боевого вылета его сбивают. Он провел в море трое с половиной суток (а именно 85 часов и 5 минут) на маленьком резиновом спасательном плотике, отчаянно сражаясь за выживание с волнами, холодом и отсутствием сил. В конечном итоге Лев Курилович был спасен.

Но долгое пребывание в холодной воде сказалась на состоянии летчика, у него появилась боязнь полетов над морем. Поэтому он добился перевода в Италию в 318-ю «Гданьскую» разведывательную эскадрилью. С 6 июня 1944 года Лев Курилович начал участвовать в разведывательных полетах и почти каждый день принимал участие в выполнении боевых задач. Он выполнил 49 боевых вылетов в Италии и еще 6 ранее в Англии.

9 августа 1944 года Лев Курилович на самолете вылетел для проведения разведки у реки Чезано. У городка Сант-Ипполито около 6 часов 35 минут его самолет был сбит немецкими зенитными орудиями. Сам летчик получил тяжелые ранения, но смог покинуть поврежденный самолет на парашюте. После приземления он попал в плен к немцам.

После лечения в госпитале его направили в лагерь для военнопленных, пока 9 мая 1945 года пилота из Вилейки не освободили английские войска. Пробыв в плену ровно 9 месяцев, после необходимых формальных допросов, регистрации и выдачи документов, Курилович был назначен на Базу английских ВВС в Блэкпул.

Боевые раны не давали о себе забыть и требовали длительного и сложного лечения, операции и реабилитации. Ему удалось в этот период счастливо вывезти в Великобританию свою жену Лидию. А 6 февраля 1951 года Лев Курилович стал подданным Великобритании.

С момента расформирования Польских ВВС его авиационная карьера не закончилась. Он вступил в Британские королевские военно-воздушные силы и служил авиадиспетчером в звании капитана ВВС до выхода на пенсию 30 ноября 1965 года. Даже после выхода на пенсию Лев Владимирович не оставил своего увлечения с детства авиацией. Он вел подготовку планеристов.

Лев Курилович закончил карьеру в звании капитана польских ВВС и капитана британских ВВС. Он был награжден высокими польскими и британскими наградами.

Семья Куриловичей, 1930-е годы

За спасения жизни как на парашюте, так и на спасательном плотике, он был автоматически зачислен членом Клуба Гусеницы и Клуба Золотой Рыбки.

Капитан Лев Курилович трагически ушёл из жизни 31 декабря 1977 года в возрасте 67 лет. Этот сильный человек, который неоднократно во время войны проявлял столько выдержки и силы духа, не выдержал удара, каким стала для него смерть любимой жены Лидии. Он сломался. Спустя три месяца, в канун Нового года, Лев Курилович застрелился на ее могиле. Его нашли на следующий день нового, 1978, года.

Андрей Каркотко, peramoga.by


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