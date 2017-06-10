Белорусский рубль будет «лихорадить» всю следующую неделю Владимир Тарасов, «Белрынок»

10.06.2017, 12:46

Cпрос на иностранную валюту в Беларуси остается выше предложения.

Рост средневзвешенного курса доллара на БВФБ, по-видимому, продолжится, и составил 0,5-1%. Но в понедельник, 12 июня, не исключено снижение этого курса на доли процента.

Изменение средневзвешенного курса доллара США по отношению к белорусскому рублю по итогам торгов на БВФБ на прошедшей неделе оказалось в пределах прогноза: курс вырос на 0,5% и достиг 9 июня 1,8758 BYN/USD.

Курс евро по отношению к доллару на рынке форекс, как и ожидалось, начал снижаться, в результате чего средневзвешенный курс европейской валюты на БВФБ за неделю вырос на 0,2% – до 2,0985 BYN/EUR 9 июня.

В соответствие с ожиданиями вел себя и средневзвешенный курс российского рубля, который на прошедшей неделе практически не изменился, составив 9 июня 3,2923 BYN/100RUB.

Стоимость средневзвешенной корзины из доллара США, евро и российского рубля на прошедшей неделе выросла еще на 0,2% после увеличения на предшествующей неделе на 0,4%.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Таким образом, похоже, что спрос на иностранную валюту на БВФБ остается выше предложения. При этом объем торгов за прошедшую неделю снизился до 323,8 млн. BYN c 366,4 млн. BYN за неделю до этого.

В банковской системе Беларуси сохраняется избыток как рублевых, так и валютных ресурсов, в связи с чем Нацбанк успешно размещает свои облигации, снижая при этом ставки по ним.

В частности, 8 июня был проведен аукцион по размещению долларовых облигаций Нацбанка, с годовым сроком обращения. Нацбанк привлек 50 млн. USD при спросе 184,4 млн. USD. Средневзвешенная доходность составила 4,6781% против 4,9681% на аукционе 25 мая. Нацбанк, как видим, не стремится увеличивать объемы привлечения валюты с внутреннего рынка, рассчитывая, по-видимому, удовлетворить потребности в иностранной валюте для погашения внешнего долга и увеличения резервов за счет внешних заимствований. Есть надежда на то, что в скором времени может поступить правительственный кредит от РФ в объеме 700 млн. USD. Об этом на прошедшей неделе сообщил посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

При этом золотовалютные резервы страны в определении МВФ в мае выросли на 130,2 USD (2,5%) – до 5.238,9 млн. USD. А золотовалютные резервы в национальном определении сократились на 68,4 млн. USD (1,2%) и составили 5.604,1 млн. USD. Нацбанк увеличил резервы в определении МВФ за счет нехитрого трюка: он перевел золото со счетов в иностранных банках, которое не учитывается в резервах в определении МВФ, в монетарное золото, учитываемое в составе этих резервов.

Значительный спрос существует и на облигации Министерства финансов РБ. Только за 5 июня – первый день реализации облигаций в долларах США со сроком обращения 5,5 года и доходностью 5,5% годовых он реализовал облигаций на 40,98 млн. USD из 50 млн. USD.

Таким образом, ситуация на внутреннем валютном рынке РБ вполне благополучная, и Нацбанк пользуется ею, чтобы снизить стоимость валютных заимствований. С 1 июля текущего года он увеличил норматив отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте с 11% до 15%. Это должно привести к дальнейшему снижению ставок по валютным депозитам.

Нацбанк в мае по-прежнему скупал валюту на внутреннем рынке. Население Беларуси за месяц продало наличной и безналичной валюты на 234,9 млн. USD больше, чем купило. В апреле чистые продажи составляли 207,3 млн. USD, а в мае прошлого года – 216 млн. USD. Таким образом, объемы реализации валюты растут, но довольно медленно, то есть кардинального изменения отношения населения к валюте за год не произошло.

В то же время, субъекты хозяйствования – резиденты Беларуси в мае 2017 года увеличили объем приобретения валюты на внутреннем рынке в намного большей степени, чем объем продажи, и оказались чистыми покупателями валюты. В чистом выражении белорусские предприятия приобрели валюты на 89,1 млн. USD против 29,1 млн. USD в мае прошлого года. Рост спроса на валюту вызван, по-видимому, ростом объемов промышленного производства, в связи с чем растут потребности предприятия в импорте.

Текущая ситуация на валютном рынке Беларуси сохранится еще какое-то время, то есть на текущей неделе корзина валют может подорожать еще больше. Однако темпы роста стоимости валютной корзины падают, поэтому можно ожидать, что стоимость корзины вырастет всего на 0-0,2%.

Курс доллара по отношению к евро

На прошедшей неделе курс евро по отношению к доллару на рынке форекс снизился, что было вызвано действиями Европейского Центробанка. На его заседании 8 июня было принято решение оставить ставки без изменения, но прогноз темпов роста потребительских цен на текущий год был снижен до 1,5% с 1,7%, а на 2018 год – до 1,3% с 1,6%. А глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что вопрос об отказе от ультрамягкой денежной политики даже не рассматривался.

Кроме того, отрицательным для евро оказались и результаты парламентских выборов в Великобритании, которые также состоялись 8 июня. Консерваторы не смогли получить абсолютное большинство мест в парламенте, что затруднит процесс выхода страны из ЕС.

14 июня Комитет по операциям на открытом рынке США примет решение о своих ставках. Эксперты ожидают увеличения ставки ФРС по федеральным фондам на 0,25 процентных пунктов – до 1-1,25% годовых. Несмотря на то, что это является ожидаемым, курс доллара может получить поддержку. Впрочем, все зависит от комментариев, которые будут сделаны к такому решению. ФРС не очень-то хочет способствовать укреплению доллара.

Тем не менее, снижение курса евро в настоящее время кажется более вероятным, чем его рост. ЕЦБ совершенно однозначно настроен на слабую европейскую валюту. В связи с этим, допустим, главный стратег Scotiabank Шон Осборн порекомендовал клиентам продавать евро при превышении его курса уровня 1,12 USD/EUR.

Учитывая указанные обстоятельства, на текущей неделе БЕЛРЫНОК будет ожидать снижения курса евро, но незначительного – в пределах 0-0,5%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Курс российского рубля на прошедшей неделе снизился по отношению к евро и доллара вследствие падения цен на нефть на мировом рынке. А это было вызвано неожиданным ростом запасов нефти, бензина и дистиллятов в США.

Несмотря на ослабление рубля, еще сохраняются оптимисты, которые в него верят. В частности, эксперты HSBC по-прежнему полагают, что курс доллара еще может опуститься до уровня 55 RUB/USD. Такое мнение они обосновывают сохранением спроса на высокодоходные активы на мировом рынке, а также жесткой денежной политикой Банка России.

На текущей неделе мы сможем в этом убедиться. 16 июня Совет директоров Банка России проведет заседание, на котором будет решаться вопрос о повышении ключевой процентной ставки. Большинство экспертов ожидает, что банк снизит ставку с текущего уровня 9,25% годовых до 9% годовых, но некоторые эксперты ожидают сокращения ставки на 0,5 процентного пункта. Правда, есть и эксперты, которые предсказывают сохранение ставки без изменения. Некоторые основания для такого мнения дает то, что в мае потребительские цены выросли в годовом выражении на 4,1%, то есть не опустились ниже целевого уровня ЦБ, равного 4%.

Тем не менее, более вероятно, что ключевая ставка будет снижена, что негативно повлияет на курс рубля. Кроме того, Минфин собирается увеличить объемы покупки валюты. Негативными для рубля оказались и вышедшие в пятницу 9 июня данные Baker Hughes о росте количеству активных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 9 июня, на 11 до 927-ти. Это окажет давление на цены на нефть.

Поэтому на текущей неделе будем рассчитывать на рост курса доллара по отношению к российскому рублю на Московской бирже на величину порядка 0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Все вышесказанное позволяет ожидать роста средневзвешенного курса доллара по отношению к белорусскому рублю на текущей неделе примерно на 0,5-1%, то есть примерно так, как и за первую неделю июня.

Прогноз на понедельник, 12 июня

Во второй половине торгового дня 9 июня курс евро по отношению к доллару США на рынке форекс вырос до уровня 1,1193 USD/EUR, то есть примерно на 0,2%.

Курс доллара США по отношению к российскому рублю на Московской бирже во второй половине пятницы, 9 июня, вырос примерно на 0,1% – до 56,95 RUB/USD. Это вряд ли может служить ориентиром на понедельник, 12 июня, тем более что российские биржи в этот день будут закрыты из-за празднования Дня России.

Но судя по данным за 9 июня, 12 июня можно ожидать небольшого снижения средневзвешенного курса доллара на БВФБ (на доли процента).

Владимир Тарасов, «Белрынок»