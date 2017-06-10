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Минчанин пробежал 167 километров в помощь детям

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  • 10.06.2017, 12:59

Бывший десантник нарисовал гигантское «сердце» вокруг МКАД.

Когда-то десантник, а ныне сотрудник Минэкономики Игорь Романов нарисовал гигантское «сердце» вокруг второй минской кольцевой. Все 167 км, которые он преодолел в рамках «Забега тысячи сердец». Его беговая подруга Марина Боханович рассказала tut.by о благородном поступке подполковника в отставке.

День первый. «Заряда 1%, а трекер «завис»

Марина Боханович, знакомая Игоря Романова, в тандеме с которым они за два дня обежали всю вторую кольцевую, рассказывает:

— Началось все с того, что Игорь прислал мне ссылку на информацию о «Забеге тысячи сердец» и схему второй кольцевой — оказалось, что она похожа на красивое «сердце» вокруг Минска.

В прошлом году 38-летний Игорь Романов тоже участвовал в благотворительной инициативе — за два дня один «набегал» 60 километров. А в сентябрьском минском полумарафоне в своей возрастной категории пришел 175-м.

— Накануне созвонились: «Ну что, бежим?» — «Конечно!». Встали в 4 утра, поехали на кольцевую, встретили рассвет. Стартовали где-то в районе Боровлян, — рассказывает Марина. — Схема у нас была такая: Игорь бежал, а я проезжала на машине вперед и ждала его. Первые десять километров он буквально «пролетел», вторые — тоже. В итоге — 40 километров без остановки! Хотя в прошлом году ему полумарафонская дистанция в 21 километр далась довольно тяжело.

Ребята двигались по внешнему кольцу. В субботу, 27 мая, «рисовали» левую, более длинную, часть «сердца». Правую оставили на воскресенье. План был пробежать до нижней точки «сердца», а это 90 километров.

— Мы понимали, что во второй день будет очень тяжело, поэтому в первый хотели пробежать по максимуму. Трафика в субботу было немного. Все шло довольно гладко: пробежал, массаж, перекусил — и дальше, — говорит Марина. — У Игоря плоскостопие, к тому же годы в армии с ее берцами и сапогами дают о себе знать. Поэтому мы договорились, что на остановках между отрезками я буду делать ему массаж ног.

После отметки 68,6 км Игорь и Марина сделали большую полуторачасовую остановку. К этому моменту с начала забега прошло уже около семи часов, то есть каждые десять километров Игорь преодолевал примерно за час с учетом кратковременных пауз.

— Что делали на «большой перемене»? Поели — у нас были бананы, сыр, изюм, зефир, вода. А потом просто сидели с закрытыми глазами: мы ведь не выспались, потому что очень переживали накануне забега, — говорит Марина.

Последнюю «пятерку» 90-километрового отрезка бежала она, а Игорь ждал ее в машине впереди.

— Он уже бежать не мог. Во-первых, устал, во-вторых, обгорел. Мы не подумали, что будет такое солнце. У него, конечно, была бандана на голове, но она не особо помогла. Так что теперь у него кожа кое-где облезает. Кроме того, он натер ногу, но продолжал бежать, чтобы не было больно, ставил стопу неправильно. В итоге вся подошва в волдырях, — рассказывает Марина. — Я бежала уже вечером, было нежарко и нетяжело.

Когда ребята преодолели солидный кусок и решили сохранить данные, программа Runkeeper выдала ошибку, при этом заряд батареи смартфона достиг критического уровня в 1%.

— Я говорила Игорю, чтоб сохранял результаты. И вот когда он наконец стал их фиксировать, трекер «завис». Но он успел сделать скриншот до того, как телефон «сел», перезагрузил его, и оказалось, что трек сохранился.

Домой бегуны вернулись поздно вечером. Игоря колотило в ознобе от солнечных ожогов, но Марина даже не пыталась отговаривать его бежать наутро: бесполезно.

День второй. «Самый безумный поступок в моей жизни»

В воскресенье, 28 мая, — снова ранний подъем и снова старт в районе Боровлян. Только на этот раз двигаться нужно по правой половинке «сердца», где кольцевая пересекается с трассой М1. В этой части маршрута Игорь и Марина даже «пририсовали» сердцу лишний отросток, сбившись с пути и побежав в сторону национального аэропорта. Ошибка стоила дополнительных шести или семи километров.

— Четыре из которых — мои! — говорит Марина. — В воскресенье было намного тяжелее: дул сильный ветер, причем в лицо, а вечером движение на трассе было очень оживленным, потому что все возвращались в Минск. Обочина довольно узкая. К тому же в этой части кольцевой очень много развязок и путепроводов, приходилось неоднократно перебегать дорогу.

Первую «двадцатку» Игорь снова пробежал без остановок, потом одолел еще десять километров. После этого подключилась Марина.

— Когда ему нужна была передышка, он садился в машину и проезжал вперед, а я это расстояние пробегала. Так мы экономили время. В итоге во второй день я набегала километров 15, так что мой общий вклад — 20. Последние отрезки мы просто шли быстрым шагом. Было очень тяжело, но встречали мы друг друга с улыбкой на лице.

Расстояние, которое они преодолели за два дня, составило 167,27 километра.

— Если честно, сколько это в деньгах, мы сразу даже и не прикидывали. Помчались в офис размещать скриншоты в соцсетях, потому что это обязательно нужно сделать было до конца воскресенья. Только потом подсчитали, что это 669 рублей, — говорит Марина. — Мы уже пришли в себя и очень рады. Конечно, я бы не стала делать этого одна, поэтому так важно, кто с тобой рядом. Это все решает в жизни! После забега Игорь сказал, что это самый отчаянный поступок в его жизни.


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