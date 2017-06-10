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Белорусским чиновникам живется тяжелее, чем лосям и рябчикам

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  • Кирилл Живолович, «Белгазета»
  • 10.06.2017, 13:11

У сытых баранов и трусливых овец еще есть немного времени почавкать над дырявой посудиной.

Потому как в Беларуси охотиться на лосей и рябчиков можно только осенью, а вот на людей, наделенных барскими полномочиями, некоторым органам разрешается промышлять круглый год.

Отечественные вертикальщики еще не очухались от занимательной суматохи вокруг сначала задержания и обыска, а затем высокопоставленной милости в отношении председателя Оршанского райисполкома. В региональных структурах исполнительной власти мастера серых схем и асы темных дел в недоумении: по каким причинам сегодня уже не всем из них и не во всем можно то, что разрешалось вчера почти каждому и много где? В конце мая во взяточничестве уличили десяток руководителей предприятий АПК. Чуть раньше - по линии КГБ были задержаны тоже за взятки 10 руководящих работников системы здравоохранения. Еще ранее - возбуждено уголовное дело в отношении одного из зампредов Молодечненского райисполкома, заведено дело в отношении группы лиц в системе ЖКХ, задержаны чиновники Нацбанка и Минтруда... Эта цепочка идеологически и морально связанных друг с другом злодеев и негодяев не имеет ни видимого начала, ни обозримого конца.

Очередную эпопею с выявлением и наказанием внезапно виновных на прошлой неделе распочали силовики в Солигорске. Согласно данным оперативников МВД, «председатель Солигорского райисполкома на протяжении длительного времени злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района». Чувствуете размах, с которым человек может загреметь на 15 лет с конфискацией имущества? «Злоупотреблял властью», «растения», «семена», «запчасти»… Настоящий агродетектив со сценами насилия во время задержания и с элементами абсурда при любом дальнейшем развитии событий.

Совершенно не важно, как сложится судьба чиновника, награжденного в свое время медалью «За трудовые заслуги». Его могут осудить жестко, а могут помягче. Возможно, позволят искупить вину и расплатиться наличными. Могут заставить признаться в «дестабилизации обстановки в стране», а могут учесть его музыкальные пристрастия в качестве смягчающих обстоятельств дела. У белорусской Фемиды на глазах не повязка, а очки с шестью диоптриями, а в руках вместо чаши правосудия и меча - электронные весы из гастронома и мотыга для прополки. Под колючими взорами сельскохозяйственных богов и стареющего владыки наше правосудие может все. Даже отправить преступника на руководящую должность в отстающее хозяйство. Исправляться, каяться и служить. Служить с еще большим пристрастием, с более щенячьим повизгиванием и с шире раскрытой пастью.

Для коррумпированной бюрократии и продажных контролеров история солигорского главы - это не слишком сладкая, но все равно со счастливым концом песня. На протяжении 11 лет чиновник руководил столь важным районом, а это многое значит, очень многое. Ведь у нас не важно, хорошо он руководил или плохо, главное, что долго. Потому что, чем дольше - тем, как говорится, и толще. Если бы щеки руководителя в Солигорске могли быть олицетворением его успехов на поприще государственного строительства и районного благоустройства, то это были бы огромные и блестящие со всех сторон успехи.

В происшествии с солигорским вертикальщиком обращает на себя внимание дополнительная информация правоохранителей о том, что «Римашевский систематически получал взятки от представителей коммерческих структур за решение вопросов о первоочередном погашении задолженностей местных агропредприятий по расчетам за поставленную продукцию». Получается, что обладатель щек, на которых можно печь блины, не так прост, как кому-то кажется. Но с такими схемами и запросами рано или поздно физиономия недобендера должна была треснуть.

Существа с гусиной осанкой и свиными шеями не должны злить волков, которых к жертвам призывают инстинкты и обстоятельства. А овцы всегда остаются главными претендентами на заклание. Их участь - постоянно радоваться, что в этот раз остригли не тебя, но, в конце концов, тоже стать жертвами собственной ущербности. Пока же все еще можно стоять в стойле у корыта и радоваться возможности жевать траву и гадить вокруг себя. У сытых баранов и трусливых овец еще есть немного времени почавкать над дырявой посудиной. До следующего жертвоприношения и обезглавливания снова внезапно найденных виновников бесконечных общественно-политических обострений и социально-экономических провалов.

Кирилл Живолович, «Белгазета»


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