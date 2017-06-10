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В воскресенье в Беларуси будет до 26 градусов тепла

  • 10.06.2017, 13:59

Днем в некоторых районах пройдут кратковременные дожди и грозы.

В ближайшие сутки, 11 июня, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью.

Ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Утром местами возможен слабый туман.

Ветер будет северо-западный с переходом на северо-западный: ночью 1-6 метров в секунду, днем — 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, днем будет от 20 до 26 градусов выше нуля, сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.


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