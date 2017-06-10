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«Торговый Мир» Аверьянова все-таки обанкротили

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  • 10.06.2017, 14:17
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Фото: Depositphotos

Комплекс «Торговый мир — «Кольцо» объединял автомобильный и строительный рынки и торговые центры в минском микрорайоне Малиновка.

Экономический суд Минской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» (ТМК). Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве, передает tut.by.

Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев. Судебное разбирательство по делу назначено на 5 октября.

В феврале судом в отношении ТМК было возбуждено производство по делу о банкротстве и введен защитный период до 3 мая.

Впервые информация о том, что «Торговый Мир — «Кольцо» хотят признать банкротом, появилась в марте 2016 года. Долги компании оценивались в десятки миллионов долларов. Среди крупных кредиторов назывались компания «Версо М» российского бизнесмена азербайджанского происхождения Мехраджа Бабаева, Белагропромбанк и БПС-Сбербанк. У ТМК также имелась задолженность и перед налоговой инспекцией.

«Торговый мир — «Кольцо» объединяет автомобильный и строительный рынки и торговые центры в столичном микрорайоне Малиновка. Его созданием занимался известный бизнесмен Юрий Аверьянов.


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