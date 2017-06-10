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Туристка из Бразилии запросто пообщалась с президентом Болгарии

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  • 10.06.2017, 14:30
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Президент Болгарии Румен Радев приехал в село Странджа, чтобы посмотреть местный ритуал — танцы на углях.

Рядом с политиком оказалась девушка – туристка из Бразилии.

Как сообщает Bgnews, Румен Радев заговорил с ней, но та не поняла. Радев догадался, что женщина иностранка и спросил у неё по-английски:

— Ты откуда?

— Из Бразилии.

— А что ты тут делаешь?

— А что нельзя?

— А ты знаешь, что сейчас будет?

— Ну… какое-то шоу с огнём. А ты кто? Почему такой важный?

— Кто важный?

— Ты.

— Нет, я не такой уж важный. Такой же, как любой болгарин здесь.

— Не верю. Ты очень важный. Кто ты?

— Я президент.

— Не-е-е-е-е-е невозможно!

Бразильянка так сразу не поверила, что разговаривает с болгарским президентом, но рядом стоящие люди подтвердили, что это действительно президент Болгарии.

Радев вступил на президентский пост 22 января 2017 года. До этого он был командующим военно-воздушных сил Болгарии.


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