Туристка из Бразилии запросто пообщалась с президентом Болгарии

Туристка из Бразилии запросто пообщалась с президентом Болгарии4
- 10.06.2017, 14:30
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Президент Болгарии Румен Радев приехал в село Странджа, чтобы посмотреть местный ритуал — танцы на углях.
Рядом с политиком оказалась девушка – туристка из Бразилии.
Как сообщает Bgnews, Румен Радев заговорил с ней, но та не поняла. Радев догадался, что женщина иностранка и спросил у неё по-английски:
— Ты откуда?
— Из Бразилии.
— А что ты тут делаешь?
— А что нельзя?
— А ты знаешь, что сейчас будет?
— Ну… какое-то шоу с огнём. А ты кто? Почему такой важный?
— Кто важный?
— Ты.
— Нет, я не такой уж важный. Такой же, как любой болгарин здесь.
— Не верю. Ты очень важный. Кто ты?
— Я президент.
— Не-е-е-е-е-е невозможно!
Бразильянка так сразу не поверила, что разговаривает с болгарским президентом, но рядом стоящие люди подтвердили, что это действительно президент Болгарии.
Радев вступил на президентский пост 22 января 2017 года. До этого он был командующим военно-воздушных сил Болгарии.