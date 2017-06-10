В Бобруйске установят скамейки с музыкой 1 10.06.2017, 14:47

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Фото: bobr.by

Таких необычных скамеек в городе будет три.

Ко Дню города в Бобруйске появятся музыкальные скамейки. На них можно будет не только посидеть, но и послушать музыку, опустив в специальное устройство монету, сообщает «Бобруйский курьер».

Таких необычных скамеек в городе будет три. Одну установят в районе центрального рынка возле скульптуры Бобра, вторая – возле театра драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича.

С третьей вопрос пока не решен. Она будет установлена либо возле вокзала, либо в Молодежном парке.

Каждая такая необычная скамейка будет проигрывать музыку в соответствии со своим местоположением. Это – еврейские мотивы, классика и современные мелодии.

Воплотить в жизнь данную идею поможет предприятие «Легпромразвитие». Собранные средства пойдут на благотворительные нужды.