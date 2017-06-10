закрыть
10 июня 2017, суббота, 17:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Бобруйске установят скамейки с музыкой

1
  • 10.06.2017, 14:47
  • 6,910
Фото: bobr.by

Таких необычных скамеек в городе будет три.

Ко Дню города в Бобруйске появятся музыкальные скамейки. На них можно будет не только посидеть, но и послушать музыку, опустив в специальное устройство монету, сообщает «Бобруйский курьер».

Таких необычных скамеек в городе будет три. Одну установят в районе центрального рынка возле скульптуры Бобра, вторая – возле театра драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича.

С третьей вопрос пока не решен. Она будет установлена либо возле вокзала, либо в Молодежном парке.

Каждая такая необычная скамейка будет проигрывать музыку в соответствии со своим местоположением. Это – еврейские мотивы, классика и современные мелодии.

Воплотить в жизнь данную идею поможет предприятие «Легпромразвитие». Собранные средства пойдут на благотворительные нужды.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?