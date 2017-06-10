Спецназ США помогает армии Филиппин в боях с «Исламским государством» 10.06.2017, 14:56

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Фото: youtube.com

Филиппинские власти попросили помощи в освобождении города Марави.

Спецназ США помогает филиппинским военным в борьбе за контроль над городом Марави, захваченном связанными с ИГ боевиками, сообщает ВВС.

Американская армия предоставляет лишь техническую помощь и не принимает непосредственного участия боях, подчеркивают филиппинские власти.

Филиппинские военные осаждают Марави уже больше двух недель.

23 мая службы безопасности попытались арестовать Иснилона Хапилона - филиппинского боевика, входящего в американский список самых разыскиваемых террористов.

Десятки боевиков оказали сопротивление, а затем захватили районы города с населением в 200 тысяч человек и взяли заложников.

В общей сложности за время боевых действий погибли 58 филиппинских военных. Кроме того, погибли по меньшей мере 138 боевиков и 20 мирных жителей.

Марави находится на южном острове Минданао, существенную часть населения которого составляют мусульмане.

На Филиппинах проживают преимущественно католики, и на протяжении нескольких десятилей на острове действовали мусульманские сепаратисты.

На Филиппинах размещено небольшое количество американских военных, хотя программа, в рамках которой они были направлены в страну, была приостановлена еще в 2015 году.

Президент Филиппин Родриго Дутерте очень резко высказывался о США, с тех пор как пришел к власти в прошлом июне.

Однако в апреле у него состоялся, по словам Белого дома, «очень дружеский» разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Позже Дутерте заявил, что возникшие разногласия были связаны лишь администрацией президента Барака Обамы, предшественника Трампа.