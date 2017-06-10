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Ученые рассказали, как сделать так, чтобы выходные длились дольше

  • 10.06.2017, 14:59
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Оригинальный метод предложил нейробиолог из Стенфордского университета.

Когда мы тратим часть выходных на полезные и практичные занятия вроде уборки, составления меню и списка дел на следующую неделю, дни отдыха кажутся еще короче. Впрочем, если все выходные провести не вставая с дивана, эффект будет тот же. Нейробиолог Дэвид Иглмен рассказал, что с этим делать, сообщает lifehacker.ru.

По словам Дэвида Иглмена, чтобы выходные дни казались дольше, нам нужны новые впечатления. Когда мы сталкиваемся с чем-то новым, нам кажется, что прошло больше времени, потому что мозг сохраняет больше воспоминаний.

Именно поэтому время начинает пролетать гораздо быстрее, когда мы взрослеем. Ведь в детстве для нас все новое, мы постоянно откладываем в памяти новую информацию.

Когда мы в детстве вспоминаем прошедшее лето, кажется, что оно было очень длинным, ведь мы помним, как попробовали, узнали и увидели много нового. Ну а когда мы становимся старше, нам уже все знакомо и привычно.

Это же правило работает и для более коротких временных отрезков. Так что, если вы хотите по максимуму растянуть каждый час выходных, придется заранее что-нибудь запланировать.

Например, короткая поездка точно сделает выходные длиннее по сравнению с выходными, проведенными дома. Ну а выходные дома покажутся более длинными, если вы сходите на прогулку или посетите малознакомую часть города, а не останетесь дома с книгой. В то же время выходные, проведенные за чтением чего-то нового, покажутся длиннее, чем в случае, когда вы перечитывали любимую книгу.

Но есть одна оговорка: это правило работает, только когда мы оглядываемся назад. Да, в понедельник наполненные новыми впечатлениями выходные покажутся длиннее. Но пока вы их проживаете, вам будет казаться, что время летит слишком быстро.

Мы не обращаем внимания на время, пока заняты чем-то интересным, а когда нам не на что отвлечься, мы ощущаем, что оно тянется медленно.

Чтобы лучше понять, как это работает, Иглмен предлагает представить длинный перелет: когда мы в воздухе, нам кажется, что мы летим целую вечность, а не несколько часов. Но после того как мы приземлились и вышли из аэропорта, нам уже кажется, что все прошло быстро. Это происходит из-за того, что один полет ничем не отличается от других — он просто не откладывается у нас в памяти.

Выходит, нет универсального совета, который заставит выходные казаться длиннее. Придется выбрать что-то одно: чтобы выходные ощущались длиннее в момент проживания или казались длинными в воспоминаниях.


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