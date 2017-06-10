«Пьющие люди – главный электорат Лукашенко» 11 10.06.2017, 15:13

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Протрезвеют ли белорусы, у которых заберут чарку на один день?

В дни выпускных вечеров в Беларуси органы исполнительной власти запрещают продажу алкоголя в торговой сети. Эксперты «Завтра твоей страны» оценивают эффективность этой меры.

«Кто-то не умрет, кто-то кого-то не убьет по пьянке, потому что не сможет купить алкоголь»

Врач-нарколог Владимир Иванов расценивает этот шаг местных властей как напоминание о том, что можно жить иначе, не стереотипно.

— По-моему, это очень даже хорошо. Это раздвигает границы наших свобод, потому что, может быть, кто-то и не знает, что можно жить трезвым, — говорит специалист.

Собеседник ссылается на скандинавский опыт, который показывает: от ограничения продажи алкоголя больше пользы, чем вреда.

— Фискальный интерес кратковременно нарушается, но в стратегической долгосрочной программе ограничение продажи будет только положительно сказываться. То, что сейчас «две копейки» в бюджет не поступит, не страшно. Зато кто-то не умрет, кто-то кого-то не убьет по пьянке, потому что не сможет купить алкоголь, — отмечает Владимир Иванов.

По его мнению, тех, кто будет искать алкоголь в день трезвости, меньшинство.

— Для них существуют лечебные, лечебно-профилактические программы, начиная от «Анонимных алкоголиков» и заканчивая неотложной наркологией и психиатрией, — говорит нарколог.

Сколько должно быть дней трезвости?

По мнению врача-нарколога, этот вопрос должен решаться органами местного самоуправления с учетом мнения жителей.

«Все в Европе пьют примерно одинаково»

Эксперт не доверяет статистике Всемирной организации здравоохранения, согласно которой Беларусь переместилась с первого на второе место по потреблению алкоголя на душу населения в мире.

- Думаю, что все в Европе пьют примерно одинаково – посчитать это трудно. Я бы на эти цифры не ориентировался. Лучше обращать внимание на статистику уголовных преступлений, административных правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, смертей от передозировки алкоголя, алкогольных психозов, смертей от цирроза печени. Вот эта статистика должна анализироваться и предъявляться – она будет более достоверная, — считает врач. – Такого качественного анализа я пока нигде не видел.

Чтобы снизить потребление белорусами алкоголя, необходимо повышать уровень просвещенности населения, уверен эксперт.

Кроме того, по мнению нарколога, белорусам стоило бы перенять скандинавский вариант: сократить количество магазинов, продающих алкоголь, уменьшить количество часов их работы, и повысить цену на спиртное.

— Это проверенный жизнью метод, который снижает потребление, — заключает Владимир Иванов.

«Пьющие люди – это главный электорат Лукашенко»

Политолог Валерий Карбалевич считает, что власти ничем не рискуют, забирая у народа чарку в день трезвости.

— Я вообще не знаю, чем белорусский народ может выразить недовольство, если даже перенос начала учебного дня в школах, который задел многих людей, никак общество не возбудил, — отмечает эксперт.

Он обращает внимание на то, что дни трезвости проводятся несколько раз в году (в день последнего звонка и выпускного). Такое кратковременное воздействие вряд ли вызовет возмущение народа, полагает Карбалевич и объясняет, что желающие выпить найдут, где купить спиртное – кафе и рестораны будут работать.

По мнению политолога, белорусские власти не предпринимают никаких серьезных мер, чтобы решить проблему алкоголизации населения.

— Во-первых, алкоголь дает большую часть бюджета. Во-вторых, пьющие люди – это главный электорат Лукашенко, — поясняет аналитик. - Повышение цен на спиртное может вызвать недовольство народа, потому что водка в Беларуси стоит достаточно дешево, по сравнению с европейскими ценами. Во всем мире водка стоит значительно дороже, чем хорошее вино.

«Дни трезвости имеют показной характер. Серьезного решения проблемы нет»

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб также считает низкие цены на алкоголь бедой нашей страны.

— Одна из версий, что это целенаправленная политика государства по управлению массами. Дешевый алкоголь способствует высокой алкоголизации и помогает управлять народом, — говорит он.

Запрет на продажу алкоголя в дни выпускных вечеров с точки зрения экономической эффективности — это явный недобор выручки для магазинов, считает эксперт. Но принимая эту меру, власти в первую очередь думают о здоровье выпускников.

Для решения проблемы алкоголизма нужны комплексные меры, считает аналитик и напоминает, что пока для государства алкоголь — серьезный источник наполнения бюджета.

— Во-первых, это напрямую акцизы. Во-вторых, почти все производители алкоголя у нас государственные. При таком раскладе дни трезвости имеют показной характер. Серьезного решения проблемы нет.

Наверное, единственное решение – сделать алкоголь значительно более дорогим. Но при этом вырисовывается тема самогоноварения.

По мнению эксперта, у властей нет серьезных намерений бороться с алкоголизмом.

- Пьяную часть населения все устраивает. Она не пойдет на улицы, не будет требовать повышения зарплат и возмущаться налогом на «тунеядство». Лишь бы на чарку и шкварку хватило.