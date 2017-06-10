закрыть
10 июня 2017, суббота, 17:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Владельцы гаражей в Могилеве дали бой местным чиновникам

  • 10.06.2017, 15:57

Могилевчане защитили свою собственность от попытки рейдерства со стороны городской администрации.

8 июня состоялось запланированное собрание в гаражном кооперативе «Спутник-2008», на котором был собран кворум, сообщает 6tv.by.

На собрании участники выбрали председателя правления, ревизионную комиссию, членов правления. Решения были приняты единогласно – решено было оставить Хамрителеву Светлану Владимировну на посту председателя правления.

Также все члены кооператива проголосовали против вступления в создаваемую в Могилеве гаражную ассоциацию. Решено было объявить гаражную амнистию до 1 ноября 2017 года для владельцев гаражей, которые еще не состоят в кооперативе. Бонусом для их вступления решено было сделать членский взнос всего в одну базовую величину.

Также на собрании было поставлено ряд вопросов, которые будут решать поэтапно выбранные члены правления. Это касается бесхозных гаражей, земельных участков, проблемы с мусором, с дорогами и др.

Напомним, что в Могилеве в настоящее время разгорелся конфликт между членами гаражного кооператива «Спутник-2008» и администрацией Ленинского района. Владельцы гаражей обвинили местные власти в незаконных действиях, попытках сместить председателя кооператива Светлану Хамрителеву с возможной целью его рейдерского захвата создаваемой в городе гаражной ассоциацией.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?