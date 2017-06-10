Владельцы гаражей в Могилеве дали бой местным чиновникам 10.06.2017, 15:57

Могилевчане защитили свою собственность от попытки рейдерства со стороны городской администрации.

8 июня состоялось запланированное собрание в гаражном кооперативе «Спутник-2008», на котором был собран кворум, сообщает 6tv.by.

На собрании участники выбрали председателя правления, ревизионную комиссию, членов правления. Решения были приняты единогласно – решено было оставить Хамрителеву Светлану Владимировну на посту председателя правления.

Также все члены кооператива проголосовали против вступления в создаваемую в Могилеве гаражную ассоциацию. Решено было объявить гаражную амнистию до 1 ноября 2017 года для владельцев гаражей, которые еще не состоят в кооперативе. Бонусом для их вступления решено было сделать членский взнос всего в одну базовую величину.

Также на собрании было поставлено ряд вопросов, которые будут решать поэтапно выбранные члены правления. Это касается бесхозных гаражей, земельных участков, проблемы с мусором, с дорогами и др.

Напомним, что в Могилеве в настоящее время разгорелся конфликт между членами гаражного кооператива «Спутник-2008» и администрацией Ленинского района. Владельцы гаражей обвинили местные власти в незаконных действиях, попытках сместить председателя кооператива Светлану Хамрителеву с возможной целью его рейдерского захвата создаваемой в городе гаражной ассоциацией.