Одиночество диктатора 3 10.06.2017, 15:59

Лукашенко превратился в неадекватного Дон Кихота, в одиночку сражающегося с ветряными мельницами.

Системный, структурный кризис ударил в сердце тщательно выстроенной системы госуправления Беларуси. Он показал ее вопиющую некомпетентность. Даже нефтепереработка, ключевой сектор белорусского Госплана, балансирует на грани красной зоны убытков. При всей господдержке, личном кураторстве, могучем протекционизме белорусские НПЗ не смогли адаптироваться к новой ценовой ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов.

Лукашенко потребовалась серьезная работа над собой, чтобы публично признать: нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль.

Некомпетентная подготовка проектов, неграмотное распределение сил и средств привели к увеличению стоимости и сроков строительства. Это относится практически к каждой из госпрограмм. Если в нефтянке такое состояние, то страшно представить, как врут, лицемерят и очковтирают в других, не стратегических секторах и направлениях.

Вопреки очевидной лжи и маниловщине подчиненных, президент продолжает выделять на тупиковые, не проработанные, не рассчитанные прожекты миллиарды долларов. При безобразно низком качестве системы управления рисками, при зияющей пустоте в том месте, где должны быть твердые оценки маркетинга, сбыта и финансовых потоков.

Об этом «Белгазете» рассказал руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Лукашенко превратился в Дон Кихота, в одиночку сражающегося с ветряными мельницами, поскольку создал вокруг себя выжженное пространство. Ведь белорусская вертикаль практически не менялась 20 лет - чиновники просто ходят по кругу властных коридоров.

В стране начинает господствовать принцип Питера: человека, работающего в любой иерархической системе, повышают в должности до тех пор, пока тот займет наивысший в своей карьере пост на пике своей некомпетентности. На этом месте сотрудник застрянет и будет находиться до тех пор, пока не покинет систему - не уволится, не выйдет на пенсию или не отправится на небеса. Беда еще в том, что Лукашенко не верит интеллигентам. Он понимает, что, набрав новую команду, он сам может перестать быть венценосным.

Да не надо мучиться с этими НПЗ, а просто продать и все. Олигополия или монополия отрасли неминуемо приводит к ее стагнации. Беларуси не нужны крупные НПЗ - ее внутренняя потребность всего 7 млн.т, а потенциальная мощность наших гигантов - под 30 млн.т. Поэтому нам выгоднее иметь 12-15 мини-НПЗ, чтобы на рынке была конкуренция.

Энергетическая безопасность, как и продовольственная, - лукавый взгляд на жизнь. Сегодня Беларусь со всех сторон окружена атомными и тепловыми станциями, мы покупаем электроэнергию достаточно дешево - где-то за 6 центов за к/Вт. Пусть чиновники запишут где-нибудь: нефтегазовая экономика закончилась, любые подпрыгивания вокруг НПЗ ведут только к усугублению ситуации в отрасли и стране. Энергетическая безопасность страны - это наличие многовариантных энергетических систем: ветровая, солнечная, волновая, градиент-температурная энергетика и т.д.