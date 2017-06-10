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«Мама каждый день уточняет, не передумала ли я поступать»

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  • 10.06.2017, 16:17
Фото: tut.by

Выпускной модели из Ивацевичей, у которой 270 тысяч подписчиков в инстаграме.

Лизе Мартынчик 16 лет. Она снималась для журнала «Teen Vogue», жила в США, Китае и даже Японии. В ее Инстаграм 274 тысячи подписчиков и она уже не первый год в топе самых популярных белорусских Инстаграм-блогеров. Некоторые называют ее новой Натальей Водяновой, но Лизе это не нравится. А что нравится? Вчерашний вечер, например. Вчера Лиза закончила среднюю школу № 3 города Ивацевичи. Tut.by провел день с выпускницей из маленького города, которая органично влилась в мир большой моды.

До выпускного часа четыре, день у Лизы расписан, поэтому встречаемся прямо в парикмахерской. Девушку узнаем сразу: она и бровью повести не успела. Они, кстати, у нее свои такие.

— Это же Ивацевичи, — отшучивается сходу, — Тут все друг друга знают.

По правде, в Минске на улицах ее тоже узнают. В основном, конечно, ребята 16−24 лет — столько большинству ее подписчиков.

— Некоторые подходят поболтать, просят сфотографироваться, я не против, — продолжает блогер. — Одна девочка, увидев меня, от радости даже расплакалась.

Фото: tut.by

<>b— Ты для них кумир?

— Думаю, просто человек, который им нравится.

Лиза — девушка общительная и легкая. Забирается в кресло мастера, мне, просит, просто накрутите кудри, и начинает свою историю. Жаль только фрагментами. Многие детали, не скрывает, по условиям работы с агентствами озвучивать нельзя.

Фото: tut.by

— Мне было 13, как и все подростки, я любила фотографироваться, — вспоминает она. — Подруга решила отправить свои снимки в «Студию моды Сергея Нагорного». И я с ней свои — за компанию. Фотки были очень простые: на одной я на озере в джинсах, вторая — портрет, сделанный на «мыльницу». И вдруг мне перезванивают: говорят, я им очень понравилась, просят приехать с родителями в Минск.

— И как ты маме сказала?

— Сказала: «Мама, едем в Минск на беседу с модельным агентством». Она сначала была в шоке, но через неделю мы все-таки поехали.

Фото: tut.by

«Там никому не нравилась моя внешность: очень высокая, кожа слишком темная»

После этой встречи каждые выходные Лиза стала ездить в Минск на занятия: училась работать на камеру. А еще полностью отказалась от жареного, жирного и сладкого.

— К 1 сентября я похудела на 10 килограмм, — вспоминает девушка, как всех удивила. — Снимки со съемок выкладывала у себя в соцсетях, поэтому одноклассники знали, что я пробуюсь, как модель, но мы это не обсуждали. У нас и других тем хватало.

— Скажи еще, что тебе не хотелось. Не поверю.

— Хотелось, но уже как есть.

Фото: tut.by

А зимой на два месяца 9-классница Лиза полетела на стажировку в Японию. Мама дочку одну не отпустила и отправилась с ней. Было сложно, потому что обе не очень хорошо знали английский, но интересно — все-таки другая культура, новые люди.

— А со школой как?

Фото: tut.by

— Попросили учителей: какие-то предметы сдала до поездки, какие-то после. Я не ботаник и за книжками особо никогда не сидела. Важнее, думаю, на уроках внимательно слушать и вливаться. Есть возможность где-то подсмотреть или списать, почему бы и нет? Нужно учить то, что интересно и понадобится в жизни. Например, литературу, английский. А если от физики я далека, то могла и месяц учебник не открывать. Экзамены за 9 класс я тогда, кстати, сдала очень хорошо.

Сейчас у нее в аттестате оценки тоже неплохие. Средний балл — 8,3.

В модельном деле такая стабильность случается не всегда. Вторая стажировка, например, была в Корее и оказалась совсем неудачной. Впервые, кстати, так далеко Лиза полетела сама.

— Там никому не нравилась моя внешность: очень высокая, кожа слишком темная, мне даже предложили брови отбелить, — с юмором перечисляет выпускница. — Я тогда замазала их тональником, сделала фотку и отправила своему агенту с подписью: «Вы хотите модель-урода?» И тут мы сошлись во мнении, что пора собирать чемоданы — и домой.

Фото: tut.by

— Расстроилась?

— Почему? У меня никогда не было проблем с самооценкой. Я ведь знаю, тут вопрос не ко мне, а к людям, которые на меня смотрят. Значит, в этот момент им нужен был другой типаж.

Тем более долго сидеть в Ивацевичах не пришлось. Посыпались стажировки в Китае, Гонконге, Италии, Португалии, США. Хорошо, говорит, в школе к этому отнеслись с пониманием и без проблем отпускали. А потом помогали нагнать нужный материал.

— Как-то все у тебя легко, даже не интересно.

— Почему легко? Было и сложно, — отшучивается. — Например, после Токио или Нью-Йорка снова привыкать к Ивацевичам. К тому, что тут на улицах спокойно. И рядом вдруг не окажется человека, который вышел погулять в одних трусах. А еще нет метро, и в основном время стоит рассчитывать только исходя из скорости своих ног.

— Лиза, как прическа? — возвращает нас к теме выпускного парикмахер. — А платье у тебя будет какое? Долго выбирала?

— 10 минут, — улыбается девушка. — Увидела коллекцию белорусского дизайнера Алены Горецкой, поехала в Минск, примеряла и купила.

Фото: tut.by

— Надеюсь, в Инстаграме я его скоро увижу.

— А вы ее подписчица?

— Конечно, я ведь ее с детства знаю.

«Мой аккаунт — это мой проект, свое дело»

Фото: tut.by

— Сейчас почти все мои друзья знают, что такое Инстаграм, следят за Лизой, — рассказывает Николай. — Да я и сам каждый день забиваю в поисковик «Лиза Мартынчик», смотрю, что она опубликовала и сколько подписчиков.

— И если у меня новая тысяча, папа звонит, сообщает, — раскрывает семейные тайны дочка. — А если неделю никого не прибавляется, начинает нервничать.

— Серьезно?

— Ну я же знаю, что для нее это важно, поэтому интересуюсь и волнуюсь.

— А у вас есть своя страница?

— Я ему заводила, но он пароль потерял, да она ему и не нужна, — отвечает выпускница.

Фото: tut.by

У Лизы же аккаунт в Инстаграм появился три года назад. И чем больше она выкладывала снимков с профессиональных фотосессий, тем больше становилось подписчиков. Затем пошли фото из путешествий — подписчиков еще прибавилось.

— Людям, видимо, нравится следить за моей жизнью: куда я езжу, чем занимаюсь, — делится предположениями девушка. — Первое, что во мне сильно всех зацепило — брови. Одни под снимками писали: «Красота», другие: «Что за ужас». Но при этом подписывались и ставили лайки. А недавно у меня случился шок: моими самыми популярными фотографиями за все время стали снимки с последнего звонка. Каждую посмотрело 250−300 тысяч человек. Для сравнения, фото с профессиональных съемок обычно набирает около 100 тысяч просмотров.

— И?

— И тогда я поняла, что людям интересна не столько жизнь моделей, сколько жизнь обычных людей.

— И ты готова этим с ними делиться?

— Мой аккаунт — это мой проект, свое дело. Я интересна людям, а значит и рекламодателям. Мне часто приходят посылки с одеждой и косметикой от разных фирм. Крема, помады и розовые тени уже просто ставить некуда. Но больше всего я люблю придумывать, как это людям показать. Это настолько здорово, что я даже в БГУ на маркетинг решила поступать. Хочу получше разбираться в рекламе.

— А переехать из Ивацевичей не хочешь?

— Когда была младше, часто приставала к родителям с этим вопросом. Давайте, говорила в Бресте жить, а лучше в Минске. Они не хотели, им здесь хорошо, а мне хорошо рядом с ними. Тем более у нас тут свой большой дом.

«Инстаграм — это не постоянное дело. Сегодня ты людям нравишься, завтра нет»

Фото: tut.by

— На Инстаграм люди хорошо зарабатывают?

— Это закрытая тема.

— С таким количеством подписчиков, наверное, не обязательно и продолжать учиться, чтобы неплохо жить.

У Ирины по этому поводу свое мнение: девушка должна быть образованной. И точка.

— Она у меня каждый день уточняет, не передумала ли я поступать, — это уже Лиза говорит. — Ну я же понимаю, что Инстаграм — это не постоянное дело. Сегодня ты людям нравишься, завтра нет, поэтому рассчитывать только на него нельзя. Всегда нужно быть готовым уйти, и «корочка» для подстраховки не помешает. Тем более интернет не занимает так много времени, чтобы я не могла себе позволить учиться на «заочке».

— Ты на «заочку» собираешься?

— Да, планирую и учиться, и работать.

Фото: tut.by

— А где?

— Секрет.

— Ну точно не в Ивацевичах?

— Я люблю этот город и всегда с удовольствием сюда приезжаю, но нужно пробовать что-то еще.

P.S. Пока писался этот текст, короткое видео, где Лиза идет из дома на выпускной посмотрело более 28 тысяч пользователей. 92 человека написали к нему свои комментарии.


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