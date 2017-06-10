Трамп впервые посетит Польшу 6 июля 10.06.2017, 16:24

Дональд Трамп

Президент США встретится с польским коллегой Анджеем Дудой и лидерами стран саммита Межморья.

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Польшу. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп принял приглашение президента Республики Польша Анджея Дуды о том, чтобы посетить Польшу перед саммитом G20 в Гамбурге в Германии», − отмечается в сообщении.

Напомним, саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

Белый дом отмечает, что предстоящая встреча двух лидеров «подтвердит твердую приверженность США одному из своих ближайших союзников в Европе и подчеркнет значение, которое администрация (Трампа − прим.) придает укреплению коллективной безопасности НАТО».

Лидеры намерены обсудить двусторонние и региональные вопросы, а также «углубление союзничества на основе общих ценностей и интересов».

В ходе визита Трамп выступит с речью, в которой продемонстрирует «прочные связи США с Центральной Европой».

В пресс-службе не указали дату поездки Трампа в Польшу. Однако министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Трамп посетит страну 6 июля, пишет TVN24.

Там он встретится с Дудой и лидерами стран на саммите Межморья (Адриатика – Балтика –Черное море).