закрыть
10 июня 2017, суббота, 17:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп впервые посетит Польшу 6 июля

  • 10.06.2017, 16:24
Дональд Трамп

Президент США встретится с польским коллегой Анджеем Дудой и лидерами стран саммита Межморья.

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Польшу. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп принял приглашение президента Республики Польша Анджея Дуды о том, чтобы посетить Польшу перед саммитом G20 в Гамбурге в Германии», − отмечается в сообщении.

Напомним, саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

Белый дом отмечает, что предстоящая встреча двух лидеров «подтвердит твердую приверженность США одному из своих ближайших союзников в Европе и подчеркнет значение, которое администрация (Трампа − прим.) придает укреплению коллективной безопасности НАТО».

Лидеры намерены обсудить двусторонние и региональные вопросы, а также «углубление союзничества на основе общих ценностей и интересов».

В ходе визита Трамп выступит с речью, в которой продемонстрирует «прочные связи США с Центральной Европой».

В пресс-службе не указали дату поездки Трампа в Польшу. Однако министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Трамп посетит страну 6 июля, пишет TVN24.

Там он встретится с Дудой и лидерами стран на саммите Межморья (Адриатика – Балтика –Черное море).


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?