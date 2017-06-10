Кричевских «цементников» принуждают подписываться на официоз 2 10.06.2017, 16:38

Фото: Mogilev-region.gov.by

В Кричеве администрация предприятия снова определяет, какие именно газеты должны читать его сотрудники.

В частности, администрация ОАО «Кричевцементошифер» довела задание по подписке на второе полугодие 2017 года «на доведенное количество экземпляров периодических изданий». Согласно распоряжение об организации подписки на второе полугодие 2017 года за подписью генерального директора ОАО В. Корчевского, подписка на предприятии должна быть завершена к 12 июня 2017 г., пишет 6tv.by.

Копию этого распоряжения журналистам кричевской независимой газеты «Вольный город» передали работники предприятия. По словам редактора газеты «Вольный город» Сергея Неровного, принудительная подписка на государственные издания является традиционной для ОАО «Кричевцементошифер», такая практика тут существует из года в год.

Вот и в этом году, согласно распоряжения В. Корчевского, организовывать и контролировать проведение подписки на предприятии будет заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам Жанна Кустрей. Специалист общего отдела Н. Лялихова распределит структурным подразделениям предприятия количество доведенных экземпляров для подписки пропорционально количеству работников. Также Н. Лялихова будет предоставлять информацию о проведении подписки в «управляющей компанией холдинга «БЦК» и Кричевский райисполком.

Фото: Mogilev-region.gov.by

Фото: Mogilev-region.gov.by

Начальники подразделений обязаны обеспечить подписку «согласно соответствующего приложения» в срок до 10 июня в полном объеме. Так что уже сегодня «счастливые» работники «Кричевтоцементошифера» с уверенностью смогут ответить, какие именно “правильные” газеты они будут читать во втором полугодии 2017 года.

Необходимо отметить, что свой приказ В. Корчевский подготовил на основании соответствующего приказа Министерства и архитектуры Республики Беларусь №97 от 29.04.2017, и писем «Управляющей компании холдинга» БЦК «и Могилевского филиала» Белпочта».

Нет никаких сомнений, что работники ОАО «Кричевцементошифер» безусловно выполнят распоряжение своего генерального директора. Ведь, как ранее сообщал «Магілёўскі рэгіён», только начиная с 2014 года уволено 1403 работника КЦШ. Фактически на рынок труда в Кричеве было «выброшено» около 1000 человек.

В стагнирующей экономике Кричевского района найти место работы этим людям, видимо, не просто. Поэтому их бывшие коллеги с ОАО «Кричевцементошифер» не горят желанием пополнить сплоченные ряды кричевских «тунеядцев» или бороздить в поисках работы бескрайние российские просторы.

Так что доведенное задание по подписке на предприятии можно считать выполненным. Его работники будут читать «правильные» газеты с их прекрасными материалами о чудесной жизни в «квітнеючай» Беларуси…