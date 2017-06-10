Дмитрий Дашкевич: Волна весенних протестов вызвала истерию властей 10.06.2017, 16:41

Власти не на шутку испугались рассерженных белорусов.

Более двух десятков арестованных, арсеналы оружия и взрывчаток. Так государственные медиа начинали дело «Белого Легиона» во второй половине марта. После подобных сюжетов с большой вероятностью можно ожидать громких судебных процессов и новых сроков заключения. Однако история патриотов получила неожиданный поворот. Уголовные дела, заведенные по статье «Подготовка к участию в массовых беспорядках», начали одно за другим прекращать.

«Как по-идиотски это дело начали (выбитыми дверями и окнами), так его и прекращают за отсутствием состава преступления», — подытоживает в интервью «Белсату» результаты следствия Дмитрий Дашкевич, уже бывший политзаключенный по «делу патриотов».

С такой формулировкой прекратили уголовное преследование против членов «Молодого Фронта» Дмитрия Дашкевича и Сергея Пальчевского. Вчера сообщение из КГБ получил и активист Роман Васильев.

«Я полагаю, что волна уличных протестов весной 2017-го года вызвала истерию высшего руководства страны и фальсификацию вот этого дела. Нужно было найти козлов отпущения, а также продемонстрировать патриотам, которые готовы выходить на улицы, что с ними будет», — уверен Дашкевич.

Дело «Белого Легиона» в охваченной экономическим кризисом и протестами против «тунеядского декрета» Беларуси стало самым громким после событий Площади 2010-го года. Руководство в марте официально заявило о раскрытии в нашей стране сети боевиков, которые с помощью иностранцев готовили беспорядки.

«Мы задержали несколько десятков человек. Это не те, которых в автобусе задержали, анархистов в масках. Они с оружием тренировались. Тренировались в лагерях у нас. Один из лагерей был под Осиповичами, другие лагеря были в Украине. По-моему, еще в Литве и Польше», — рассказывал всем Александр Лукашенко три месяца назад.

Почему сейчас власти сделали очередной шаг назад?

«Дело патриотов от начала было шито белыми нитками. Его назначение на самом верху было для торговли с Европой. Сейчас этот торг понадобился, кого-то выпустили», — считает методолог Владимир Мацкевич.

Среди политзаклюенных «дела патриотов» вовсе не боевики, а представители творческой интеллигенции, сторонники белорусской национальной идеи.

Прекратят ли дело «Белого легиона» окончательно?

По последним данным, за решеткой по делу так называемых боевиков остаются четырнадцать человек. Как утверждают правозащитники, некоторых из них, вероятно, пытают. В мае глава центра «Весна» Алесь Беляцкий обратился к генеральному прокурору с просьбой инициировать специальную проверку. В ответ правозащитник получил отказ. Мол, насчет издевательств над фигурантами дела нет фактов.