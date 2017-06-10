закрыть
10 июня 2017, суббота, 17:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Генменеджер «Калгари» перепутал страны, назвав Россию Беларусью

  • 10.06.2017, 16:53
Брэд Треливинг
ФОто:cbc.ca

Генеральный менеджер клуба НХЛ оговорился.

Об этом сообщает by.tribuna.com.

Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг высмеял слухи о возможном обмене с участием форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

- Нельзя проводить 36-часовую смену в Tootsies и постить в твиттер слухи об обменах.

- Наверное, нельзя доверять русским журналистам…

- Любую информацию из Беларуси, наверное, следует принимать со скепсисом. Я со всеми общаюсь. Со множеством друзей», – заявил функционер, отвечая на вопрос о том, обращался ли он в «Кэпиталс».

Ранее появилась информация, по которой «Калгари» контактировал с «Вашингтоном» на предмет обмена Овечкина. «Кэпиталс» якобы хотел получить взамен защитника Оливера Кюлингтона, нападающего Сэма Беннетта и целый ряд драфт-пиков первого раунда.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?