Генменеджер «Калгари» перепутал страны, назвав Россию Беларусью 10.06.2017, 16:53

Брэд Треливинг

ФОто:cbc.ca

Генеральный менеджер клуба НХЛ оговорился.

Об этом сообщает by.tribuna.com.

Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг высмеял слухи о возможном обмене с участием форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

- Нельзя проводить 36-часовую смену в Tootsies и постить в твиттер слухи об обменах.

- Наверное, нельзя доверять русским журналистам…

- Любую информацию из Беларуси, наверное, следует принимать со скепсисом. Я со всеми общаюсь. Со множеством друзей», – заявил функционер, отвечая на вопрос о том, обращался ли он в «Кэпиталс».

Ранее появилась информация, по которой «Калгари» контактировал с «Вашингтоном» на предмет обмена Овечкина. «Кэпиталс» якобы хотел получить взамен защитника Оливера Кюлингтона, нападающего Сэма Беннетта и целый ряд драфт-пиков первого раунда.