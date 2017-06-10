В Могилеве ночью сгорел памятник архитектуры XIX века
- 10.06.2017, 17:16
Последние более 10 лет дом был закрыт и постепенно разрушался.
В ночь на 10 июня в центре Могилева, на улице имени Лазаренко, загорелся дом, построенный в XIX веке, который имеет статус памятника архитектуры, передает «Радыё Свабода».
Как сообщили в МЧС, вызов поступил в 22:10. Пожар уничтожил крышу и перекрытия. Пострадавших нет.
Сгоревшее двухэтажное здание было построено в XIX веке как жилой дом, но в советские времена использовалось в других целях. В том числе какое-то время после войны в нем размещался вытрезвитель.
Последние более 10 лет дом был закрыт и постепенно разрушался. Чтобы высокое начальство, которое посещало Могилев, не обращало на здание внимание, его завесили баннером.
Одна из версий пожара - неосторожное обращение с огнем тех, кто находил в доме временное убежище. В уцелевшей от пожара части дома найдены вещи бездомных, - говорят свидетели инцидента.