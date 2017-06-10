В Могилеве ночью сгорел памятник архитектуры XIX века 10.06.2017, 17:16

Фото: svaboda.org

Последние более 10 лет дом был закрыт и постепенно разрушался.

В ночь на 10 июня в центре Могилева, на улице имени Лазаренко, загорелся дом, построенный в XIX веке, который имеет статус памятника архитектуры, передает «Радыё Свабода».

Как сообщили в МЧС, вызов поступил в 22:10. Пожар уничтожил крышу и перекрытия. Пострадавших нет.

Фото: svaboda.org

Сгоревшее двухэтажное здание было построено в XIX веке как жилой дом, но в советские времена использовалось в других целях. В том числе какое-то время после войны в нем размещался вытрезвитель.

Фото: svaboda.org

Последние более 10 лет дом был закрыт и постепенно разрушался. Чтобы высокое начальство, которое посещало Могилев, не обращало на здание внимание, его завесили баннером.

Фото: svaboda.org

Одна из версий пожара - неосторожное обращение с огнем тех, кто находил в доме временное убежище. В уцелевшей от пожара части дома найдены вещи бездомных, - говорят свидетели инцидента.