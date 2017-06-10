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Диетологи назвали самые полезные дешевые продукты

  • 10.06.2017, 17:21

Эти продукты по карману практически каждому белорусу.

Капуста. Все знают о пользе для здоровья цветной капусты и брокколи, однако обычная белокочанная капуста при этом незаслуженно остается в тени. А ведь содержание витамина С в ней превосходит все остальные виды крестоцветных овощей. Также она богата пищевыми волокнами и помогает естественным путем выводить все шлаки и токсины из организма. Полезнее может быть только квашеная капуста – она укрепляет иммунитет и насыщает кишечник ценными пробиотиками, пишет wek.ru.

Яйца. Яичный белок практически полностью усваивается организмом, что является довольно редким явлением для протеиносодержащих продуктов. При этом в белке содержатся практически все нужные человеку аминокислоты. Готовить яйца можно как минимум 10 разными способами, поэтому это идеальный продукт для любого приема пищи, который внесет разнообразие в меню.

Кефир. Этот продукт не только помогает похудеть, но и нормализует работу кишечника. Исследования показывают, что здоровье желудочно-кишечного тракта оказывает непосредственное влияние на настроение человека и многие аспекты его личной жизни. Дополнительным преимуществом кефира является его низкая стоимость. Главное – выбирать такой кефир, который не содержит лишних ингредиентов и вредных добавок вроде сахара.

Гречка. Эта крупа нисколько не уступает разрекламированным сегодня киноа и булгуру, а стоит в разы дешевле. Гречка дает организму столько же сложных углеводов, белка и пищевых волокон, и при этом содержит на 100 калорий меньше, чем киноа.

Субпродукты. Печень, почки, сердца и прочие животные субпродукты приносят такую же, а иногда и большую пользу здоровью человека. Так, например, говяжья печень гораздо лучше мяса насыщает организм незаменимыми аминокислотами, витаминами и минералами, в частности цинком.

Яблоки. Польза, которую приносят здоровью яблоки, несравнимо больше, чем от любого другого фрукта. Выигрывают они, прежде всего, за счет пектина – пищевого волокна, способствующего росту здоровой микрофлоры в кишечнике. Также пектин помогает похудеть, нормализует пищеварение, обеспечивает длительное ощущение сытости.


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