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Трамп готов под присягой опровергнуть обвинения Джеймса Коми

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  • 10.06.2017, 17:34
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Дональд Трамп

Президент США заявил, что экс-глава ФБР Джеймс Коми лгал в ходе публичных слушаний в Сенате.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 9 июня, что готов под присягой опровергнуть показания экс-главы ФБР Джеймса Коми. "На сто процентов", - заявил Трамп в Вашингтоне в ответ на вопрос о своей готовности. Трамп подчеркнул, что был бы рад изложить специально назначенному для расследования дела о контактах между избирательным штабом Трампа и Россией прокурору Роберту Мюллеру свою версию событий, передает «Немецкая волна».

В частности, Трамп отрицает попытку повлиять на Коми с тем, чтобы тот прекратил расследование о связях с РФ бывшего советника Трампа Майкла Флинна. "Я этого не говорил", - отметил Трамп.

"Джеймс Коми подтвердил многое из того, что я сам утверждал. Однако некоторые вещи, которые он говорил, не являлись правдой", - заявил американский президент.

Что сказал Коми

Коми накануне в ходе своего выступления в Сенате ответил на вопросы, связанные с возможным вмешательством России в американские выборы и связями команды Трампа с Москвой. Экс-глава ФБР заявил, что у него лично нет сомнений в том, что вмешательство со стороны Кремля имело место. Он также высказал мнение, что истинной причиной его увольнения было недовольство и раздражение Трампа по поводу того, как ФБР вело свое расследование о российском вмешательстве. При этом Коми отказался отвечать на открытых слушаниях на вопрос сенаторов о возможном сговоре между Трампом и Кремлем.

Напомним, ответчик в американском Сенате находится под присягой и не может лгать. Дача ложных показаний в этом случае уголовно наказуема.

Сенат просит записи

Между тем в комиссии Сената по расследованию влияния России на президентские выборы 2016 года попросили Джеймса Коми предоставить комиссии те записи, которые, по его признанию, он вел после бесед с Дональдом Трампом. В Белый дом также был направлен запрос, в котором сенаторы интересовались, существуют ли аудиозаписи этих бесед, и, если да, просили предоставить к ним доступ. Ранее Дональд Трамп признавал возможность существования таких записей.


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