Геннадий Федынич провел встречу с бобруйчанами 10.06.2017, 17:53

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Фото: Ягор Карэнішчаў

Лидер профсоюза РЭП обсудил весенние протесты, а также поговорил с бобруйчанами о насущных проблемах в стране.

Члены независимого профсоюза РЭП встретились 8 июня в Бобруйске. К активистам города приехал лидер организации Геннадий Федынич. Вместе с ним бобруйских активистов посетил пресс-секретарь профсоюза Николай Герасименко, пишет babruysk.by.

Встреча состоялась в 18 часов в офисе Объединенной гражданской партии. Собралось около 40 человек. Разговор между членами профсоюза шел о разных делах. Так, обсуждался вопрос участия организации в массовых акциях. Федынич отметил, что много членов РЭПа пострадали в результате последних протестов. Однако это только помогло найти недостатки в организации таких мероприятий.

Высказывались не только Федынич и Герасименко. Диалог, и даже дискуссия, шли между рядовыми членами. Так, бобруйский блогер Олег Желнов рассказал о важности практики во время обучения.

- Надо чтобы активисты, - говорит Олег, - учились защищать свои права в смоделированных ситуациях. То есть обстановка должна быть наиболее приближенной к реальности.

Вспомнили и Декрета № 3 И разгоны акций протестов по всей стране. Вопросы законодательства Беларуси. Поговорили и о принятии новых членов в организацию.

Фото: Ягор Карэнішчаў

Встреча длилась более двух часов. За это время успели высказаться все, кому это было нужно. После окончания Геннадий Федынич и Николай Герасименко разговаривали со всеми желающими наедине.