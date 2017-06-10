20-летняя латвийка сенсационно выиграла «Ролан Гаррос» 10.06.2017, 18:38

Елена Остапенко

Фото: Большой Теннис Украины

В финале престижного теннисного турнира Елена Остапенко в трех сетах обыграла Симону Халеп.

Латвийская теннисистка Елена Остапенко сенсационно выиграла «Ролан Гаррос».

В финале 47-я ракетка мира переиграла румынку Симону Халеп (4) — 4:6, 6:4, 6:3. Для Остапенко это первый титул в одиночном разряде в профессиональном туре.

Елена Остапенко (Латвия, 47) — Симона Халеп (Румыния, 4) — 4:6, 6:4, 6:3

Призовой фонд «Ролан Гаррос» в 2017 году составляет $28 млн 541,175 тыс.