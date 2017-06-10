20-летняя латвийка сенсационно выиграла «Ролан Гаррос»
- 10.06.2017, 18:38
В финале престижного теннисного турнира Елена Остапенко в трех сетах обыграла Симону Халеп.
Латвийская теннисистка Елена Остапенко сенсационно выиграла «Ролан Гаррос».
В финале 47-я ракетка мира переиграла румынку Симону Халеп (4) — 4:6, 6:4, 6:3. Для Остапенко это первый титул в одиночном разряде в профессиональном туре.
Елена Остапенко (Латвия, 47) — Симона Халеп (Румыния, 4) — 4:6, 6:4, 6:3
Призовой фонд «Ролан Гаррос» в 2017 году составляет $28 млн 541,175 тыс.